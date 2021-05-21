Минпромторг РФ пригласил Илона Маска

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21.05.2021, 23:20, Разное
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…обсудить строительство завода Tesla в России.

Минпромторг РФ предложил американскому миллиардеру и бизнесмену Илону Маску приехать и обсудить строительство завода Tesla на территории страны. Соответствующее сообщение было опубликовано в твиттере министерства.

«Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране есть меры господдержки для локализованных производителей. Приезжайте, поговорим об этом», — говорится в посте.

Сегодня в ходе форума «Новое знание» американский миллиардер заявил, что Tesla может в скором времени выйти на российский рынок. «Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе», — сказал Маск. После этого губернаторы Московской, Калужской и Орловской областей, а также глава республики Удмуртия предложили Маску построить в их регионе завод по производству электромобилей Tesla.

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил РБК, что команда Маска уже в течение двух лет обсуждает с представителями РФ перспективы открытия завода в стране. В связи с этим слова американского миллиардера не стали для Дворковича неожиданностью.

Источник: Новая газета



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