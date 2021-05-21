Политика и личное время: освобождение места для обоих на работе

Роксана Петреус

Автор

Роксана Петреус — генеральный директор и соучредитель Ethena, платформы для обучения комплаенсу для современных команд, и в прошлом ветеран армейских боевых действий.

В нашей компании есть ежемесячный корпоративный книжный клуб. Сейчас вечер, и вся наша команда ходит (да, мы действительно любим книжные клубы), поэтому было логично, что за несколько минут до нашего книжного клуба вечером 20 апреля член команды сообщил нам всем, что он ‘ буду скучать по нему.

Он живет в Миннесоте, собирались огласить приговор по делу Дерека Човена, и атмосфера была напряженной. Он не мог сосредоточиться и предупреждал остальную команду. Slack что он будет отсутствовать. Было несколько смайликов, поднявших палец вверх, а затем мы основали книжный клуб.

Несколько дней спустя я разговаривал с нашей командой руководителей, и некоторые из них упомянули, что люди в их командах подняли вопрос о книжном клубе. Что-то в этом было не так. Должны ли мы его отменить? Напомнил всем, что они могут уделять личное время по любой причине? Ни у кого не было правильного ответа, но это было похоже на возможность подумать и прийти к более продуманному подходу, что особенно важно, поскольку наша команда быстро растет, а мы по-прежнему отстранены.

В прошлом году у нас было так много моментов, когда во время нашей работы происходило очень важное событие, которое проникает в нашу коллективную совесть и заставляет нас признать, что граница между работой и жизнью тонка и проницаема. Компании пытаются решить, как и стоит ли обсуждать эти события со своими командами.

Большинство компаний придерживаются мнения, что для развития инклюзивной компании должно быть место для того, что происходит в мире. Некоторые пошли в противоположном направлении, заявив, что компании должны существовать отдельно от «политики», что, по общему признанию, является нечетким термином.

Мне знаком менталитет «заткнись, делай свою работу», потому что я провел годы в армии. О политическом вопросе, например, соленые солдаты сказали бы что-то вроде: «Если бы армия хотела, чтобы у вас было мнение, они бы дали вам его». (Примечание: мнений по-прежнему было много.)

Но я не так думаю о создании компании. Я считаю, что наша «работа» и то, что происходит в мире, неразрывно связаны. И хотя я точно не знаю, как ориентироваться в неспокойных водах, этот недавний опыт помог моей команде извлечь несколько уроков.

Освободите место для случаев, когда «политика» влияет на вашу команду.

Несколько месяцев назад я слушал «The Daily», собираясь на работу. Эпизод был об убийстве Ванессы Гиллен, военнослужащего, которая в военной форме стала жертвой сексуальных домогательств. Было душераздирающе слышать, как ее мать рассказывала о том, как армия подвела Ванессу. Я плакал. Мой собственный опыт ношения униформы вернулся на поверхность, и в то утро мне нужно было время, чтобы подумать и написать. Я кое-что поменял в своем расписании и не начинал рабочий день, пока не был готов.

Я не думаю, что роль компании — навязывать приемлемые причины, по которым требуется личное время. Вместо этого компания должна нанять умных, мотивированных людей и дать им основу, которая поможет им принимать правильные решения.

В то утро мне нужно было время. Я не думаю, что роль компании — диктовать, что является приемлемой причиной, а что — нет, для личного времени. Вместо этого компания должна нанять умных, мотивированных людей и дать им основу, которая поможет им принимать правильные решения.

Наша рабочая структура (и я говорю «работает», потому что создание культуры для нас — это работа в стадии разработки) в значительной степени заимствована из Netflix: это двойная концепция свободы и ответственности. У сотрудников Ethena есть свобода брать отпуск по любой причине, и им не нужно объяснять руководителям оправдание. Они также обязаны хорошо выполнять свою работу. Если они пропустят встречу, им нужно, например, обеспечить ее освещение.

Слушайте, когда коллеги говорят вам, что что-то не так

Хотя мифология основателя сильна, мы с техническим директором Энн Зольмссен не разделяем ее. Мы считаем, что две вещи могут быть правдой: мы умные, целеустремленные и находчивые основатели, и мы лучше справляемся с нашей командой. Мы нанимаем самых умных людей именно потому, что хотим, чтобы они делали нашу компанию лучше.

Мы проводим еженедельные встречи для обратной связи между непосредственными подчиненными, и обратная связь всегда двусторонняя, то есть менеджеры получают обратную связь от своих непосредственных подчиненных. В пятницу с обратной связью проблемы обычно возникают в первую очередь. Я так рад, что есть клапаны сброса давления для обратной связи, особенно с удаленной командой, потому что в противном случае я сижу в пузыре, думая, что все в порядке, а когда это не так. Я также рад, что мы на раннем этапе внедрили обратную связь в нашу культуру, потому что потом невероятно сложно закрепить ее.

Важная, но часто игнорируемая часть прислушивания к отзывам сотрудников — это честность в отношении того, как принимаются решения. Например, мой соучредитель и я хотим слышать несогласие и критику, потому что это делает нас лучше. Но внимательно слушать — это не то же самое, что быть прямой демократией. Как генеральный директор я принимаю решения; Я просто хочу, чтобы они были как можно более информированными и инклюзивными.

Инвестируйте в работу с людьми на раннем этапе

У нас не было активного подхода к посещению нашего недавнего книжного клуба компании отчасти потому, что у нас еще нет руководителя отдела кадров. Наша команда насчитывает около 20 сотрудников и быстро растет. Мы уделяем приоритетное внимание найму сотрудников, потому что это важная функция, и если мы не инвестируем в нее на раннем этапе, у нас и дальше будут возникать проблемы.

Да, соучредители должны лично инвестировать в корпоративную культуру, но работа с людьми — это ремесло, требующее опыта. Опытные руководители операторов имеют большой опыт в решении сложных вопросов. (Примечание: мы нанимаем на многие должности, в том числе на работу с людьми. Если вы хотите стать частью компании, которая намеренно инвестирует в корпоративную культуру, приходите поработать с нами.)

Я хочу создать высокофункциональную команду, в которой каждый сможет приступить к работе и извиниться, когда ему понадобится минута. Я, несомненно, делаю ошибки по ходу дела, но лучший способ узнать о том, где мы споткнулись, — это позволить нашей умной и способной команде сообщить нам, выслушать, когда они это делают, и быть целенаправленными в построении корпоративной культуры.