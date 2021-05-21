Китайский стартап Pony.ai теперь может тестировать беспилотные автомобили в трех городах Калифорнии

Китайский стартап-роботакси Pony.ai получил разрешение от регулирующих органов Калифорнии на пилотирование своих автономных транспортных средств без водителя-человека за рулем в трех городах.

В то время как десятки компаний — всего 55 — имеют действующие разрешения на тестирование автономных транспортных средств с водителем, обеспечивающим безопасность, гораздо реже получить разрешение на беспилотные автомобили. Pony — восьмая компания, получившая разрешение на тестирование без водителя в штате. В этот список входят китайские компании AutoX, Baidu и WeRide, а также американские компании Cruise, Nuro, Waymo и Zoox. Только Nuro получило так называемое разрешение на развертывание, которое позволяет ему работать в коммерческих целях.

Разрешение, выданное Департаментом транспортных средств Калифорнии, агентством, регулирующим автоматизированные испытания транспортных средств, расширяет существующую деятельность Pony в штате. Pony.ai разрешено тестировать автономные транспортные средства с водителями безопасности с 2017 года.

Согласно разрешению, Pony.ai сможет протестировать шесть автономных транспортных средств без водителя за рулем на определенных улицах в Фремонте, Милпитасе и Ирвине. Есть ограничения на разрешение. Транспортные средства предназначены для движения по дорогам с объявленным ограничением скорости, не превышающим 45 миль в час, в ясную погоду и небольшие осадки. Первоначально тестирование будет проводиться во Фремонте и Милпитасе в будние дни с 10 до 15 часов.

Компании, которые получают эти разрешения без водителя, должны предоставить подтверждение наличия страховки или залога в размере 5 миллионов долларов и соблюдать ряд других правил, таких как обучение удаленных операторов этой технологии. Обладатели разрешения на тестирование без водителя также должны сообщать DMV о любых столкновениях с испытательным автомобилем без водителя в течение 10 дней и представлять годовой отчет о прекращении участия в работе, согласно DMW.

Pony.ai, который был основан в 2016 году бывшими разработчиками Baidu Джеймсом Пенгом и Лу Тяньчэном, за свое относительно короткое время нашел ряд партнеров и инвесторов. В ноябре прошлого года компания заявила, что ее оценка достигла 5,3 млрд долларов после нового вливания 267 млн ​​долларов. Компания, работающая в Китае и Калифорнии, с момента своего основания привлекла более 1 миллиарда долларов, в том числе 400 миллионов долларов от Toyota. Pony имеет несколько партнерских отношений или сотрудничества с автопроизводителями и поставщиками, включая Bosch, Hyundai и Toyota.

Pony создает то, что он описывает как независимого виртуального водителя для всех размеров транспортных средств, от небольших автомобилей до больших грузовиков, и работает как в сетях совместного использования, так и в сетях логистических услуг (доставки). Еще в 2019 году компания заявила, что работает с OEM-производителями и поставщиками, чтобы применить свою автоматизированную технологию на рынке дальних грузоперевозок. Но, пожалуй, больше всего он известен своими усилиями в области роботакси.

Pony протестировала райдшеринг во Фремонте и Ирвине, Калифорния, и Гуанчжоу, Китай. В 2019 году парк электрических автономных кроссоверов Hyundai Kona, оснащенных системой автономного вождения от Pony.ai и платформой для вызова пассажиров Via, начал перевозить клиентов по дорогам общего пользования. Сервис роботакси под названием BotRide не был сервисом без водителя, так как за рулем всегда находился водитель, отвечающий за безопасность человека. Пилотный проект BotRide завершился в январе 2020 года.

Затем компания начала управлять общественной службой роботакси под названием PonyPilot в районе Ирвина. Пони перевел этот сервис роботакси с перевозки людей на посылки, когда пандемия COVID-19 охватила мир. В апреле Pony.ai объявила о сотрудничестве с платформой электронной коммерции Yamibuy для предоставления автономной службы доставки «последней мили» клиентам в Ирвине. Новая служба доставки была запущена, чтобы предоставить дополнительные возможности для борьбы с всплеском онлайн-заказов, вызванным пандемией COVID-19, сказал в то время Pony.ai.