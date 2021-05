Жертвой крушения самолета ВВС Нигерии стал командующий сухопутными войсками

В результате крушения самолета ВВС Нигерии у аэропорта города Кадуна погиб начальник штаба сухопутных сил страны генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру, сообщают информационные агентства.

ВВС подтвердили, что их самолет разбился «неподалеку от международного аэропорта Кадуна». Reuters сообщает, что жертвой крушения самолета стал Аттаиру. По данным местных СМИ, на борту находились еще семь человек, все они также погибли, передает ТАСС.

В феврале в Нигерии после вылета из международного аэропорта Абуджи разбился военный самолет King Air 350.

Scene of the ill-fated plane crash. May the soul of Lt. General Ibrahim Attahiru and others on board rest in peace. pic.twitter.com/tn0B1Ubljl

— Pulse Nigeria (@PulseNigeria247) May 21, 2021