 

Симптомы коронавируса ученые подавили с помощью экстракта гарцинии

21.05.2021, 23:06, Разное
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Международная группа ученых обнаружила новый альтернативный способ эффективного подавления симптомов коронавируса. Для устранения проявлений инфекции исследователи применили экстракт гарцинии.
Новую методику борьбы с COVID-19 изобрели исследователи международной команды под руководством британского эксперта Олумайокуна Оладжиде. Вместе со специалистами из Нигерии и европейских стран он доказал возможность подавление симптомов коронавируса с помощью средства народной медицины народов Африки. С давних пор некоторые этносы черного континента применяют при лечении бронхита или для избавления от паразитов растение гарцинию.

Как оказалось, представитель тропической флоры очень эффективен и для устранения воспаления легких, а также других проявлений COVID-19. Как пишет издание bioRxiv, новый способ основан на способности веществ, содержащихся в гарцинии, бороться с разного рода воспалениями. В большинстве своем симптоматика коронавируса связана с раздражающих и воспалительных свойствах оболочки его белков. Вследствие поражения организма они заставляют и иммунные клетки вырабатывать определенные вещества, усиливающие воспаление.

С конца 2019 года исследователи всего мира пытаются найти самый эффективный метод защиты от коронавируса и борьбы с заражением. Кроме профилактики распространения вирусной инфекции, необходимы также наиболее действенные препараты для устранения симптомов заболевания. Вместе со стандартными протоколами лечения, эксперты рассматривают и возможности лечения биологически активными веществами. Экстракт гарцинии может стать новым шансом для человечества от летального недуга. При этом стоит отметить, что выводы исследователей пока не были проверены другими учеными и не получили рецензий и отзывов. Потому новая методика еще не прошла апробацию и не может официально считаться приемлемым методом лечения.

Источник: nauka.tass.ru



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