Климкин об отказе США от санкций против оператора “Северного потока – 2”: У Кремля будут развязаны руки

“Для нас это удар под дых. Это очень неожиданно и очень больно. У Кремля будут развязаны руки в плане безопасности, нам будет гораздо сложнее. […] Ситуация очень плохая. Это риски в сфере безопасности. Растут риски военной эскалации на разных направлениях. [Президент РФ Владимир] Путин на это может пойти. А перед этим он устроит провокацию, обвинив нас, чтобы оправдать эти действия. Я считаю, что нельзя отбрасывать и полномасштабной эскалации, которой будут предшествовать провокации”, – заявил Климкин.

По его словам, скорее всего, решение об отказе от санкций уже принято в Вашингтоне, о чем свидетельствуют заявления ряда политиков.

“Решение уже принято. Шанс достройки “Северного потока – 2″ увеличивается в разы”, – сказал дипломат.

Также Климкин заявил о моменте, который, по его мнению, может свидетельствовать о проблеме доверия в украинско-американских отношениях.

“Две недели назад в Украине был [госсекретарь США Энтони] Блинкен, и они принимают такое решение. Или они нам не сказали, и тогда это вопрос, в чем смысл партнерских отношений. Или представители власти нам не сказали, что этот вопрос обсуждался, и тогда это проблема в коммуникации власти с обществом”, – заявил экс-министр.

Он добавил, что если бы о таких намерениях наших партнеров было известно раньше, Украина могла бы “вложиться в эту историю, работать заранее”.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство заморозили, когда было достроено 93% газопровода, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала решительно против строительства “Северного потока – 2”.

Однако 18 мая издание Axios написало, что его администрация не будет вводить санкции в отношении компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес осудил остановку санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода “Северный поток – 2”.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода “Северный поток – 2”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—