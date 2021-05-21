Мнение: Что же не так с американской армией при Байдене

Что же не так с американской армией при Байдене

Публицист Корнеа Видбург из American Thinker в очередной раз подняла https://inosmi.ru/politic/20210520/249755358.html тему интенсивности вливания «новых демократических веяний» в структуры американских вооруженных сил. Уже в типичной для современных США риторике Видбург сетует на то, что после победы Джо Байдена военных захлестнула волна «леворадикальных нарративов», которые в итоге ведут армию единственной сверхдержавы к деградации. Данная позиция ненова и широко распространена среди сторонников Республиканской партии и особенно среди «трампистов», которые расценивают поражение Дональда Трампа на выборах не как результат конкурентного политического процесса, а как плод махинаций со стороны внутренних антиамериканских сил, ориентированных на неолиберализм под леворадикальной вывеской. В случае с армией США Трамп был там достаточно популярен в связи с систематическим ростом оборонных ассигнований, сокращение которых при Обаме в Пентагоне воспринималось негативно. Идеи Трампа о необходимости вывести войска из стран, где смысл их пребывания терялся даже для Пентагона, также имели немало сторонников среди генералитета.

Но все это не столь важно, как позиция армии относительно событий американских выборов 2020 года, когда на фоне искусственного паралича полиции в крупных мегаполисах Трамп попробовал задействовать вооруженные силы для купирования протестов в Вашингтоне. После толп погромщиков у Белого дома в столице появились военные, а глава комитета начальников штабов Марк Милли расхаживал в военной форме вместе с Трампом по столице. Разумеется, Милли потом отрицал, что имелись какие-либо планы по подавлению беспорядков, и вообще его тоже ввели в заблуждение, но картинка с мейнстримовыми СМИ уже сложилась.

В начале января 2021 года грянул штурм Капитолия, который трактуют не только как стихийное событие, но и как результат заговора с участием Трампа и военных. Впрочем, есть и обратная версия, что все это — сценарий «поджога Рейхстага» для дискредитации Трампа. В любом случае, когда началось расследование обстоятельств происходивших событий, выяснилось, что не только полиция, но и армия, а также Национальная гвардия вели себя достаточно странным образом.

В этом демократы усматривали скрытый саботаж со стороны органов безопасности, которые якобы выжидали и смотрели, «чья возьмет» или же «сознательно игнорировали призывы о помощи из Капитолия, ожидая победы штурмующих». Так или иначе, вопросы к генералитету у нынешних американских властей есть. И новый министр обороны Ллойд-Остин, который пользуется доверием Байдена, всячески дает понять, что армия будет придерживаться принципов полной политической лояльности и соответствовать текущему идеологическому курсу, который проводит Белый дом и Конгресс США.

Происходившая и ранее легализация «культуры отмены», деконфедератизация (выкорчевывание флага, памятников, героев и названий), внедрение расширенной гендерной инклюзивности (первый гей-вертолет уже полетел) — все это ставится на системные рельсы и демонстрирует, что руководство военного ведомства готово действовать в русле публичных идеологических установок Демократической партии, в том числе и ее формально «левых» фракций, которые рассматривают армию как закостеневшую структуру, являющуюся оплотом системного расизма, а также гендерного неравенства.

И если раньше говорили об уступках, которыми Пентагон отбивался от «новшеств», то теперь речь идет об институциализации этих процессов, где и требуются надзиратели вроде Гаррисона. Их задача — выявлять системную оппозицию в руководстве вооруженных сил и стигматизировать их как врагов «прогресса» и экстремистов. В нынешних реалиях ссылки на статьи конституции о свободе слова и мнений тут, скорее, служат отягчающими обстоятельствами, так как от армии ждут системных изменений, которые подчеркнут ее лояльность новой идеологии. В конечном итоге в крупных американских СМИ, частных корпорациях и государственных структурах происходят те же самые процессы, с организацией остракизма тех людей, которые осмеливаются критиковать навязываемые нарративы. Армия, конечно же, не сможет уклониться от идеологической чистки и остаться нейтральной — назначение официальных «борцов с экстремизмом» является, по сути, эвфемизмом, за которым скрывается борьба с идеологическими противниками.

Разумеется, нечто подобное армия США переживала и ранее, когда, например, проходил процесс принятия того, что негры или гомосексуалисты могут служить в армии. Но даже тогда это не было настолько связано с поисками политической нелояльности идеологемам одной из основных американских партий.

Публичная критика подобных реалий вроде упомянутой статьи все сильнее вытесняется на площадки альтернативных медиа, а мейнстрим подает все это как арьергардные бои «трампистов», «расистов» и «общественных ретроградов», которые не могут принять, что Америка бесповоротно меняется. Но опять же, как показали последние выборы, США сильно расколоты, и за Трампом были десятки миллионов избирателей. Трещина внутри общественного организма больше, чем принято думать, поэтому открытые письма генералов и адмиралов, которые прямо говорят, что США идут не туда, отражают нарастающие внутренние противоречия. И республиканцы искренне надеются, что американцы осознают эти противоречия и помогут уравновесить идеологический диктат Демократической партии на следующих выборах, отобрав у них возможность единолично принимать решения в условиях контроля их действий со стороны Республиканской партии. Но до выборов еще 1,5 года, а за это время Демпартия успеет провести массу решений, касающихся структурных основ американского общества, и армия тут не станет исключением.

Такие алармистские статьи, которые зачастую отражают недовольство достаточно крупных бюрократических и ведомственных групп, призваны повысить общественное и медийное трение при продвижении подобных инициатив в ключевых американских институтах, опираясь на апелляции к Конституции США и формальный демократизм. Но дело в том, что, располагая всей полнотой власти, Демократическая партия крайне плохо справляется с соблазном использовать все доступные возможности, пока ей никто не мешает. Плюс в самой партии, что ее «левые» фракции, подталкивают партийный центр к все более радикальным решениям и преобразованиям, предъявляя вексель за поддержку номинации Байдена на пост президента США. Это, конечно, не значит, что Байден и его окружение будут идти на поводу у партийных радикалов, но не учитывать их требования Белый дом не может.

Трансформация армии в русле «новых веяний» — одно из основных требований, поэтому не случайно даже такие локальные вопросы, как название армейских баз в честь героев конфедерации, становятся предметом общенационального обсуждения. А в реалиях 2021 года этот процесс вплетается в борьбу с «трампизмом», где противники преобразований в армии помечаются как внутренние враги, расисты, сексисты и экстремисты.

С военной точки зрения это создает дополнительное внутреннее напряжение среди командного и личного состава, а также мешает организации внутреннего сплочения подразделений из-за вопросов политики и идеологии, которые теперь вливаются в вооруженные силы сверху под контролем идеологических комиссаров. Многие профессиональные военные указывают на то, что это в той или иной степени ослабляет американскую армию и играет на руку врагам Америки. Но у Пентагона уже есть готовый ответ на подобную критику. Как уже не раз публично заявлялось пресс-службой Пентагона, любое разнообразие (расовое, гендерное, религиозное) делает американскую армию сильнее. И это уже вопрос не военной целесообразности, а осознанного идеологического выбора, который вряд ли смогут поколебать алармистские призывы в альтернативных медиа.

Специально для РИА ФАН

https://riafan.ru/1449022-chto-zhe-ne-tak-s-amerikanskoi-armiei-pri-baidene – цинк

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