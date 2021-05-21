Эксперты высоко оценили систему безопасности праймериз “Единой России”

По словам руководителя проектов в сфере безопасности компании “Цифровые решения” Егора Богомолова, проверка прошла по внутренней и внешней моделям атак злоумышленников. “Это по сути имитация хакерских атак, в ходе которых проверялись в том числе возможности голосования от чужого имени и добавления кому-то голосов», — рассказал эксперт.

Богомолов уточнил, что при тестировании специалисты обнаружили уязвимость низкого уровня опасности. Все обнаруженные “баги” оперативно исправлялись, сказал эксперт.

К проверке готовности подключили все региональные отделения “Единой России”, сказал замсекретаря генсовета партии Сергей Пермионов. «Эксперимент шел двумя потоками: открывались счетные участки и коллеги использовали на специальном зеркале сайта свою возможность по голосованию, проверяли корректность работы с бюллетенями”, – рассказал он.

Безопасность сайта праймериз “ЕР” высоко оценил и президент Фонда информационной демократии Илья Массух. Партия использует технологию блокчейн, отметил он. “Также подход технического блока к предотвращению атак хакеров и постоянное тестирование системы — все это говорит о том, что система готова к проведению процедуры», — подчеркнул специалист.

После окончания предварительного голосования базу данных выложат в открытый доступ – можно будет проверить все бюллетени и посмотреть своей, отметил руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев. Со своим персональным ключом избиратель может посмотреть, что бюллетень сохранен с теми же галочками.

На праймериз “Единой России” зарегистрировались почти шесть тысяч человек. Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Итоги подведут 1 июня, затем партийный съезд утвердит кандидатов на выборы в Государственную Думу.