Два таких разных одиночества – Личное мнение

В Инстаграмах Ксении Бородиной и пока ещё её мужа Курбана Омарова в одно и то же время появились следующие фотографии:



Фото: Соцсети

Вусмерть отфотошопленная, напряжённая Ксения с кислой миной изображает из себя женщину из серии: «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть».

Похудевший и подкачавшийся Омарчик, в свою очередь, задорно глядит вперёд, ненавязчиво демонстрируя выпуклую конструкцию в области паха.

Впрочем, это ещё — не самое интересное. Меня позабавили подписи Ксении и Омарчика к своим фотографиям.

Вот что пишет Бородина:

Моя, моя, моя неземная

Как ты меня нашла?

Мне до тебя везло лишь в карты

Теперь без тебя ни дня.

Ну, вы поняли, да? Тётка сама к себе обращается словами любви от имени мужчины. Выглядит это, конечно, очень жалко.

Особенно на фоне Омарчика, который тоже не оставил свою фотографию без подписи. Она у него такая:

Про меня уже все сказали.

Хуже и нового уже не придумают. Так что теперь можно жить как хочется.

Пока унылая Ксюша пытается поднять самооценку, собирая лайки под фотошопом и публикую под ним же слова любви, её муженёк собрался «жить как хочется».

Теперь ему — можно!

Ксения, как профессиональная пенсионерка, смотрит сериалы и сажает какие-то кусты, а муж качается, таскается по тусовкам без неё, встречается с друзьями и весело проводит время с сыном.

Скоро разведутся. Вот увидите.

Единственный шанс для Ксении сохранить семью — это перестать продавливать жопой диван и заниматься огородничеством, а вернуться в нормальный ящик и начать зарабатывать больше.

Тогда Курбан, может, войдёт в режим: «Будем посмотреть».

А пока попытки Ксении вернуть мужа в стойло лично у меня вызывают недоумение.

Ксюш, ты — грубая, закомплексованная и ревнивая женщина с корявым телом. Не тебе возвращать мужика в койку постановочными фоточками и попытками заставить его понять, кого он потерял. Ты не неземная и никогда таковой не будешь, сколько бы раз ты ни назвала себя таковой мысленно и в стихах.

Займись уже делом. Иди работать, если тебе зачем-то нужен этот амбал.

А за амбала я, кстати, рада: пора ему найти бабу полегче, повеселее и поперспективнее Ксении. Тик-токершу какую-нибудь с деньгами.

Я предлагаю Саеву.



Фото: Соцсети

Хорошенькая же! Как считаете?

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