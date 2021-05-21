 

Два таких разных одиночества – Личное мнение

21.05.2021, 22:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Инстаграмах Ксении Бородиной и пока ещё её мужа Курбана Омарова в одно и то же время появились следующие фотографии:


Фото: Соцсети

Вусмерть отфотошопленная, напряжённая Ксения с кислой миной изображает из себя женщину из серии: «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть».

Похудевший и подкачавшийся Омарчик, в свою очередь, задорно глядит вперёд, ненавязчиво демонстрируя выпуклую конструкцию в области паха.

Впрочем, это ещё — не самое интересное. Меня позабавили подписи Ксении и Омарчика к своим фотографиям.  

Вот что пишет Бородина:

Моя, моя, моя неземная
Как ты меня нашла?
Мне до тебя везло лишь в карты
Теперь без тебя ни дня.

Ну, вы поняли, да? Тётка сама к себе обращается словами любви от имени мужчины. Выглядит это, конечно, очень жалко.  

Особенно на фоне Омарчика, который тоже не оставил свою фотографию без подписи. Она у него такая:

Про меня уже все сказали.
Хуже и нового уже не придумают. Так что теперь можно жить как хочется.

Пока унылая Ксюша пытается поднять самооценку, собирая лайки под фотошопом и публикую под ним же слова любви, её муженёк собрался «жить как хочется».

  Теперь ему — можно!

Ксения, как профессиональная пенсионерка, смотрит сериалы и сажает какие-то кусты, а муж качается, таскается по тусовкам без неё, встречается с друзьями и весело проводит время с сыном.

Скоро разведутся. Вот увидите.

Единственный шанс для Ксении сохранить семью — это перестать продавливать жопой диван и заниматься огородничеством, а вернуться в нормальный ящик и начать зарабатывать больше.

Тогда Курбан, может, войдёт в режим: «Будем посмотреть».  

А пока попытки Ксении вернуть мужа в стойло лично у меня вызывают недоумение.

Ксюш, ты — грубая, закомплексованная и ревнивая женщина с корявым телом. Не тебе возвращать мужика в койку постановочными фоточками и попытками заставить его понять, кого он потерял. Ты не неземная и никогда таковой не будешь, сколько бы раз ты ни назвала себя таковой мысленно и в стихах.

Займись уже делом. Иди работать, если тебе зачем-то нужен этот амбал.

 А за амбала я, кстати, рада: пора ему найти бабу полегче, повеселее и поперспективнее Ксении. Тик-токершу какую-нибудь с деньгами.

Я предлагаю Саеву.


Фото: Соцсети

Хорошенькая же!    Как считаете?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.12 / Скандалы: Мистер Вексельберг, отдайте миллиард!

10.02 / Грета Тунберг по ошибке выложила в Твиттер инструкции своих кураторов

29.01 / Онкологи сравнили вред от сигарет, вейпов и систем нагревания табака

01.10 / Синоптики пообещали россиянам необыкновенно теплый октябрь

28.07 / Мнение: У кого охрана честнее?

26.12 / Мы все теперь сдохнем? – Личное мнение

09.12 / Ученые выяснили, почему при COVID-19 пациенты теряют обоняние

11.03 / Политолог Каватао считает необходимым блокировать проливы между Россией и Курилами

22.07 / Ученые подтвердили пользу интервального голодания

09.07 / Актер “Гарри Поттера” Девон Мюрэй впервые станет отцом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика