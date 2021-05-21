Два таких разных одиночества – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Инстаграмах Ксении Бородиной и пока ещё её мужа Курбана Омарова в одно и то же время появились следующие фотографии:
Фото: Соцсети
Вусмерть отфотошопленная, напряжённая Ксения с кислой миной изображает из себя женщину из серии: «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть».
Похудевший и подкачавшийся Омарчик, в свою очередь, задорно глядит вперёд, ненавязчиво демонстрируя выпуклую конструкцию в области паха.
Впрочем, это ещё — не самое интересное. Меня позабавили подписи Ксении и Омарчика к своим фотографиям.
Вот что пишет Бородина:
Моя, моя, моя неземная
Как ты меня нашла?
Мне до тебя везло лишь в карты
Теперь без тебя ни дня.
Ну, вы поняли, да? Тётка сама к себе обращается словами любви от имени мужчины. Выглядит это, конечно, очень жалко.
Особенно на фоне Омарчика, который тоже не оставил свою фотографию без подписи. Она у него такая:
Про меня уже все сказали.
Хуже и нового уже не придумают. Так что теперь можно жить как хочется.
Пока унылая Ксюша пытается поднять самооценку, собирая лайки под фотошопом и публикую под ним же слова любви, её муженёк собрался «жить как хочется».
Теперь ему — можно!
Ксения, как профессиональная пенсионерка, смотрит сериалы и сажает какие-то кусты, а муж качается, таскается по тусовкам без неё, встречается с друзьями и весело проводит время с сыном.
Скоро разведутся. Вот увидите.
Единственный шанс для Ксении сохранить семью — это перестать продавливать жопой диван и заниматься огородничеством, а вернуться в нормальный ящик и начать зарабатывать больше.
Тогда Курбан, может, войдёт в режим: «Будем посмотреть».
А пока попытки Ксении вернуть мужа в стойло лично у меня вызывают недоумение.
Ксюш, ты — грубая, закомплексованная и ревнивая женщина с корявым телом. Не тебе возвращать мужика в койку постановочными фоточками и попытками заставить его понять, кого он потерял. Ты не неземная и никогда таковой не будешь, сколько бы раз ты ни назвала себя таковой мысленно и в стихах.
Займись уже делом. Иди работать, если тебе зачем-то нужен этот амбал.
А за амбала я, кстати, рада: пора ему найти бабу полегче, повеселее и поперспективнее Ксении. Тик-токершу какую-нибудь с деньгами.
Я предлагаю Саеву.
Фото: Соцсети
Хорошенькая же! Как считаете?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет