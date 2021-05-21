Тим Кук играет невиновного в Epic v Appleкульминационное свидетельство

Apple Генеральный директор Тим Кук сегодня утром впервые выступил в качестве свидетеля в, вероятно, самом ожидаемом свидетельстве по делу Epic v. Apple антимонопольное дело. Но вместо яростного осуждения махинаций и обвинений Epic Кук продемонстрировал мягкое, тщательно выверенное невежество, в результате которого многие ключевые вопросы иска остались без ответа или без ответа.

Это препятствие может не способствовать захватывающим репортажам, но оно может помочь опровергнуть опасный, хотя и несколько сомнительный аргумент о том, что AppleМагазин приложений России представляет собой монополию.

После того, как мне позвонил Appleсобственных адвокатов, Кук занял позицию, Дороти Аткинс из Law360, одна из двух представителей СМИ, допущенных к суду, сообщила в своем подробные живые твиты свидетельских показаний. Цитаты Кука даны в том виде, в котором они представлены, и не могут считаться дословными; стенограмма судебного заседания последует, когда документ будет составлен и опубликован. Между прочим, сценические описания Аткинса привлекательны и человечны, хотя генеральный директор Epic Тим Суини производит впечатление немного странного:

Суини сидит за столиком консультанта Epic и смотрит на свою ручку. Его адвокат Гэри Борнштейн время от времени шепчет ему на ухо. Кук выглядит расслабленным, скрестив ноги. Просто повернулся к тому, чтобы кто-то сидел рядом взял его, что-то сказал, а потом засмеялся.

— эти тяжелые времена. (@doratki) 21 мая 2021 г.

Допрос Кука адвокатом его собственной компании был мягким и направлен на повторение причин, по которым AppleApp Store лучше и достаточен для пользователей iOS, но при этом свидетельствует о наличии жесткой конкуренции. Он признался в нескольких конфликтах с разработчиками, таких как разные приоритеты или необходимость улучшить обнаружение, но сказал, что компания постоянно работает над удержанием разработчиков и пользователей.

Фасад невинного невежества начался, когда его спросили о AppleОбъем НИОКР — 15-20 миллиардов долларов ежегодно в течение последних трех лет. В частности, он сказал, что Apple не мог оценить, сколько из этих денег было направлено в App Store, потому что «мы так не распределяем», т. е. бюджеты на исследования для отдельных продуктов не выделяются из остальных.

Это звучит неправильно, не так ли? Компания как Apple знает до копейки, сколько тратит на свои продукты и исследования. Даже если он не может быть полностью разбит — прогресс в коде MacOS может сыграть роль функции в App Store — компания должна до некоторой степени знать, как развертываются ее ресурсы и с какой целью. Различия между консервативной и либеральной оценкой распределения НИОКР в App Store могут быть большими, возможно, в сотни миллионов, но не заблуждайтесь: эти оценки почти наверняка делаются внутри компании. Поступить иначе было бы безумием.

Но поскольку цифры не объявляются и не разбиваются публично, а также потому, что они, вероятно, будут несколько нечеткими, Кук может честно сказать, что не существует единой цифры вроде (чтобы придумать сумму) «НИОКР в App Store в 2019 году составили 500 миллионов долларов».

Отсутствие точного числа устраняет потенциальную точку опоры для Epic, которая могла бы использовать его в любом случае: если он большой, они защищают своего золотого гуся (усиливая рыночную власть). Если он небольшой, они просто собирают яйца (собирают ренту через рыночную власть). Appleединственный выигрышный ход — не играть, поэтому Кук ведет себя глупо, и, следовательно, аргументы Epic выглядят как домыслы (и, поскольку Apple соглашусь, вымысел).

Затем он применил аналогичную стратегию голодания конкурентов, упреждающего пожимания плечами из-за прибыли. Он затронул только общие чистые продажи, которые составили около 275 миллиардов долларов при марже 21%, заявив, что Apple не оценивает доход App Store как отдельный бизнес.

Конечно, можно утверждать, что App Store во многом является тесно интегрированным компонентом более крупной бизнес-структуры. Но идея о том, что это нельзя оценивать как отдельный бизнес, абсурдна. Снова почти наверняка, что он, как и все Appleподразделений и продуктовых линеек, анализируется и сообщается внутри с мучительными подробностями. Но опять же, вполне вероятно, что для юридических целей недостаточно просто сказать, что «доход и прибыль App Store такие-то и такие-то», тем самым отрицая данные Epic.

Однако этот момент настолько важен, что Epic сочла, что это требует независимого расследования. И среди первых вещей, о которых рассказал адвокат Эпика, когда свидетель был передан ему, были показания, сделанные ранее в суде свидетелем-экспертом, который AppleМаржа операционной прибыли App Store составила около 79 процентов.

Не было в AppleИнтересно подтвердить или опровергнуть эти цифры, и Кук снова сослался на незнание. Однако маска немного соскользнула, когда адвокат Epic попросил Кука разбить конфиденциальные данные о доходах, которые объединили магазины приложений для Mac и iOS. Пока Apple возразил против этого, заявив, что это конфиденциальная информация и может быть разглашена только в закрытом суде, Кук предположил, что номера iOS «намного больше», чем номера Mac.

То, что мы видим здесь, — это еще одна финансовая уловка. Смешивая доход iOS и Mac Apple начинает мутить воду о том, сколько денег сделано и потрачено на них и на них. Попытка Epic разделить их не увенчалась успехом, но судья не дурак — она ​​видит то же, что и Epic, но столь же смутно. Apple пытается лишить Epic юридической победы даже ценой того, что он выглядит довольно туманным и манипулятивным.

Это было дополнительно продемонстрировано, когда Кука спросили о Appleсделка с Google, которая сохраняет поисковую систему по умолчанию на iOS. Кук сказал, что не помнит конкретных цифр.

Если бы генеральный директор одной из крупнейших технологических компаний в мире сказал вам, что они забыли особенности многомиллиардной десятилетней сделки с одной из других крупнейших технологических компаний в мире, вы бы им поверили?

Мало что из оставшихся показаний проливает свет на что-либо. Кук обсудил сложности работы в таких странах, как Китай, где местные законы имеют технические и политические последствия, и минимизировал утверждение о том, что Apple расширила объем покупок в приложении и от того, какие транзакции компания получает скидку на 30%. Еще немного свидетельских показаний будет в закрытом суде, но мы, скорее всего, не услышим об этом, так как это будет касаться конфиденциальной информации.

Судебный процесс, который приближается к концу, преподнес немного сюрпризов; обе стороны изложили свои аргументы с самого начала, и многое из этого будет зависеть от интерпретации фактов судьей. Не было ни драматических неожиданностей, ни дымящихся ружей — это просто новый аргумент о том, что составляет монополистическое поведение. Apple Он непреклонен в том, что в Android существует жесткая конкуренция, и что в игровом мире она также конкурирует с Windows и консолями.

Кажется почти неизбежным, что каким бы ни было решение, дело будет обжаловано и передано в суд более высокой инстанции, но это решение также будет сильным показателем того, насколько хороши аргументы Epic (и Appleобфускации) были получены. Тем не менее, Epic и другие критики AppleСборы в App Store, которые чрезвычайно прибыльны, однако компания предпочитает скрывать их, возможно, уже достигли своих целей. AppleСнижение комиссии в размере 15% за первый миллион долларов является явным ответом на волнения разработчиков и плохую прессу, и теперь она поставлена ​​на позицию защиты того, как производится колбаса.

Потускнение AppleАнодированная алюминиевая башня всегда была намерением, по крайней мере отчасти, и выиграть или проиграть Epic может почувствовать, что он окупился. К тому же матч-реванш в Европе еще впереди.