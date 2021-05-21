Дело поставлявшей наркотики из ЕС в Россию банды направили в суд

Завершено расследование дела лидера преступной группы, занимавшиеся контрабандой наркотиков на территорию России, из незаконного оборота было изъято более 135 килограммов гашиша и свыше 312 килограммов кокаина.

«Следственным департаментом МВД РФ завершено расследование уголовного дела по обвинению лидера и участника организованной группы, занимавшейся контрабандными поставками кокаина и гашиша в особо крупных размерах из стран Европейского союза на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте МВД России.

Следствие выяснило, что обвиняемые нанимали водителей грузовиков, которые за деньги переправляли в Россию наркотики, скрывая их от таможни. Кокаин и гашиш доставлялись в Санкт-Петербург, а затем распространялись по всей России. Задержать преступников помогли литовские правоохранители.

«Из незаконного оборота изъято более 135 килограммов гашиша и свыше 312 килограммов кокаина. … В декабре 2019 года в отношении двоих фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказано в сообщении ведомства.

Лидеру преступной группы было предъявлены обвинения по статьям о распространении и контрабанде наркотиков. Кроме того, в 2015 году один из фигурантов дела был осужден в Литовской республике, а в 2018 году его соучастник объявлен зарубежными коллегами в розыск.

Предварительное расследование уголовного дела, выделенного в отдельное производство, продолжается, устанавливаются иные участники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Ранее в Курской области задержаны подозреваемые в торговле наркотиками, у них в автомобиле нашли 85 кг гашиша.