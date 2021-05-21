«Российский топливный союз» заявил о возможном дефиците бензина

Глава «Российского топливного союза» Евгений Аркуша направил вице-премьеру РФ Александру Новаку письмо, в которым высказал обеспокоенность ситуацией на рынке бензина.

По мнению РТС, в период отпусков спрос на бензин может увеличиться на 10–20%, «особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95». Аркуша заявил, что летом «непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или появлению суррогата для замещения недостающих объемов», передает ТАСС.

Аркуша указал, что, по мнению нефтяных компаний и РТС, необходимый уровень маржинальной доходности розничных продаж топлива должен удерживаться в размере 10–12% от розничной цены. Это позволит оплачивать налоги и эксплуатационные затраты. РТС заявляет, что везде в РФ доходность в 2021 году была значительно ниже (в регионах Дальнего Востока и Сибири даже отрицательной).

РТС считает, что нужно срочно принимать меры по насыщению рынка РФ топливом, и призывает увеличить объем производства топлива в стране, ввести временное ограничение экспорта бензина до 1 октября, увеличить норматив минимального объема продажи топлива на бирже до 15%. Указывается, что в декабре–мае национальные биржевые индексы на бирже по Аи-92 стали выше на 20,8%, по Аи-95 – на 27,5%, а розничные цены прибавили лишь 6% и 7% соответственно.