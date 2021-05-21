Экономика: Кто виноват в росте цен на продукты

Подорожание продовольствия продолжает тревожить россиян. Власти купировали резкий всплеск цен на сахар, зерно и масличные в прошлом году. Однако в этом году выше инфляции стали расти цены на другие продукты: овощи, курицу и яйца. Удастся ли это остановить и где кроются новые риски роста цен?

В настоящее время на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы с резким колебанием цен на социально значимые продукты, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу. «Мы признательны партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере, и у нас конкретные есть решения по этому вопросу», – сказал президент России.

Он привел пример решения ценовой проблемы на рынке сахара. В декабре 2020 года сахар в РФ подорожал более чем на 70% в годовом выражении. Правительство решило зафиксировать максимальные цены на него. И государства ЕврАзЭС поддержали такое решение. В итоге ситуация на рынке сахара стабилизировалась. Меры относительно других видов продукции при необходимости нужно принимать столь же оперативно, сообщил президент.

До пандемии в РФ наблюдался переизбыток сахара, поэтому его стоимость находилась на историческом минимуме. Однако во время пандемии спрос на сахар резко подскочил. В итоге мировые цены пошли ввысь, и сахар из РФ потек за границу. Девальвация делала экспорт сахара еще более выгодным мероприятием. Это, конечно, сказалось на внутреннем российском рынке – цены стали расти и здесь. Сыграло свою роль и сокращение российского производства, ведь никто не мог предугадать пандемию заранее.

Схожая ситуация сложилась ранее и для других биржевых товаров – зерна, муки и растительных масел. И правительству также пришлось вводить ограничительные меры либо в виде экспортных пошлин либо полного запрета экспорта на время.

Например, мировые цены на подсолнечное масло росли почти весь 2020 год. С одной стороны, вырос спрос из-за пандемии, с другой – мировой урожай подсолнечника резко сократился. В РФ производство упало на 13%. Турция и Болгария стали активно скупать подсолнечник в ближайших странах. Турция даже обнулила импортную пошлину. В итоге в сентябре-декабре 2020 года РФ продала на экспорт 0,5 млн тонн против 0,4 млн тонн годом ранее. Это стало абсолютным рекордом для данного периода сезона с начала 2000-х годов, отмечает зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов. Неудивительно, что цены на сырье в начале декабря 2020 года выросли на 145% по сравнению с 2019 годом.

Рынок зерна в 2020 году тоже знатно потрепало. Сначала цены обвалились, но очень быстро мировой спрос на зерно резко вырос. Многие страны решили сформировать стратегические запасы зерна, что привело к бурному росту импорта, и, как следствие, росту цен, говорит Леонов. Во-вторых, добавляет он, в 2020 года на рынок вышел «мега-покупатель» зерновых и сои – Китай, который в предыдущие несколько лет распродал колоссальные интервенционных запасы. В итоге Китай купит в этом сезоне рекордные объемы импортной кукурузы – в три раза превышающие прогнозы, и в два раза больше импортной пшеницы, чем в предыдущем сезоне (2019-2020).

«Наконец, как всегда в таких случаях оживились хеджфонды, деятельность которых при массовой скупке биржевых сельхозконтрактов стимулировалась еще и огромным впрыском на мировые финансовые рынки «ковидной ликвидности», – отмечает Леонов. РФ вынуждена была ввести экспортные пошлины на пшеницу с 15 февраля по 30 июня 2021 года.

Все это привело к тому, что

к концу 2020 года цены на зерно достигли максимальных с 2014 года значений, даже несмотря на рекордный урожай зерновых в мире

– 275 долларов за тонну в Мексиканском заливе и 264 доллара за тонну в Новороссийске, говорит Леонов. «На формирование цен на зерно в России, помимо роста мировых цен, сильное влияние, разумеется, оказал и потерявший за год 12% своей стоимости рубль. Уже в начале осени 2020 года внутренний рынок зерна в РФ фиксировал исторически рекордные уровни цен практически во всех регионах, несмотря на близкий к рекордному урожай», – говорит эксперт.

Принятые меры правительства по всем этим товарам подействовали. Так, по данным Росстата, сахар с начала года по 17 мая подорожал всего на 1,7%, подсолнечного масло – на 3,7%, пшеничная мука – на 3,2%, черный хлеб – на 2,6%, макаронные изделия – на 4%.

С другой стороны, статистика показывает рост цен на плодоовощную продукцию в этом году. По данным Росстата, с начала года к 17 мая картофель подорожал на 50,9%, капуста – на 37,8%, лук – на 30,6%, морковь – на 56,4%, помидоры – на 5,1%, яблоки – на 7%. Только огурцам удалось подешеветь на 7,2%, что объясняется большим объемом тепличных огурцов в России. Яйца куриные подорожали за 4,5 месяца на 12,2%, а куриное мясо – на 14,9%.

«Главные причины подорожания продуктов питания, кроме роста мировых цен, в увеличении затрат производителей из-за девальвации рубля, роста цен на ГСМ, посевные материалы и удобрения, укрывные материалы, пестициды и прочее. Это все иностранные закупочные материалы, которые подорожали. Даже временные ограничительные меры не решают полностью вопрос роста затрат производителей. По отдельным позициям снизились складские остатки вследствие низкого урожая. Производство мяса кур и яиц упало, например, из-за эпидемии птичьего гриппа на юге страны зимой», – отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Причины роста цен на овощи такие же как и на остальные продукты питания: валютный курс, рост себестоимости производства и издержек производителей, согласен зампред правления Руспродсоюза. Однако как только на рынок поступает урожай открытого грунта, то цены на овощи, как правило, снижаются.

«Впереди летний и начало осеннего сезона, а значит, что рост цен на фрукты и овощи временно прекратится. Произойдет некоторый откат цен, но возврата к прежним значениям, не будет, увы. Этот рост цен критичен, поскольку он очень сильно бьет по кошельку потребителя, а во многих случаях «вымывает» тот или иной жизненно важный продукт из рациона как минимум до появления нового урожая открытого грунта», – переживает Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова.

Хорошая новость в том, что огурцы уже заметно дешевеют. «Выборки в местных комбинатах стабильны и довольно объемны. Кроме того, в продажу массово начали поступать огурцы из пленочных теплиц от производителей ЮФО по 50 рублей за килограмм», – отмечает Леонов. Бугорчатый огурец поступает в продажу по цене 100-125 рублей за кг, а гладкий в диапазоне 70-90 рублей за кг.

Начинают дешеветь также томаты благодаря увеличению поставок из местных тепличных комбинатов по цене 90-130 рублей за килограмм. Плюс идет стабильный импорт томата из Турции по 130-150 рублей за килограмм, добавляет эксперт.

Однако

необходимость решать базовую проблему российского АПК и пищевой промышленности – зависимость от импорта – никуда не делась. «Пестициды, зерновой фонд и племенные животные, инкубационные яйца, ветпрепараты, комбикорма, удобрения, техника и комплектующие, упаковка – все это приобретается за рубежом

и рост цен в данных позициях вызывает рост стоимости конечной продукции и всей цепочки пищевого производства», – заключается Артем Деев.

На этой неделе были совершены сразу две сделки по слиянию розничных сетей. Сначала «Магнит» сообщил о покупке магазинов «Дикси», следом «Лента» объявила о приобретении супермаркетов «Билла». Напрямую эти сделки не означают роста цен в розницу на продукты питания. Однако снижение конкуренции на рынке ритейла несет подобные риски. «Поставщики опасаются, что такое укрупнение позволит сетям более жестко диктовать свои условия. Для поставщиков это может означать снижение без того нулевой рентабельности, а для покупателей – снижение конкуренции может в итоге обернуться ростом цен», – заключает Леонов из «Руспродсоюза».

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