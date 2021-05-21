 

На Кузбассе нашли питающиеся угарным газом бактерии, способные жить в горящих угольных пластах

21.05.2021, 22:06, Разное
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Ученые обнаружили в недрах Кузбасса новый вид бактерий, ранее не известный науке. Микроорганизмы способны жить в горящих угольных пластах, питаясь угарным газом, образующимся при подземных угольных пожарах.
Российские исследователи после исследования недр на территории Кемеровской области, обнаружили в них новый вид микробов. Бактерии обитают в пластах горящего во время подземных пожаров угля. Пищей им служит угарный газ, выделяющийся при горении, и перерабатывают разнообразные вредные вещества.

Как известно, геотермальные экосистемы характеризуются суровыми условиями с температурами, достигающими самых высоких значений и кислой или щелочной средой. Химически активные соединения, вырабатывающиеся в этих слоях, могут разрушать клеточную мембрану, вследствие чего они не позволяют обитать в таких местах любым живым организмам. Микроорганизмы, выявленные в горящих пластах угля в карьерах Кемеровской области, аналогичны тем, которые живут в горячих источниках. Бактерии не только отличаются уникальными системами защиты, при этом они могут питаться энергией с помощью своего специфического метаболизма.

Новая работа российских специалистом позволяет лучше понять эволюцию и возникновение молодых экосистем. Благодаря этому также можно будет разработать новую методику выделения продуктов биотехнологии из водорода и угарного газа, образованных при газификации угля.

Источник: poisknews.ru



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