Разумков ответил, почему еще не вакцинировался от COVID-19

“Еще не вакцинировался. Переболел, у меня есть антитела. Плюс я в свое время говорил, что буду вакцинироваться за свой счет. На сегодня пока, к сожалению, в свободном доступе вакцин нет. Мне действительно жаль, потому что есть люди, в том числе я, которые могли бы вакцинироваться за свой счет, чтобы не нагружать государственный бюджет”, – сказал он.

Спикер отметил, что вопрос не в названии вакцины, а “в том, чтобы она была в свободном формате”.

Ведущие спросили Разумкова, если бы у него был выбор среди нескольких вакцин, какую бы он выбрал. Среди других они назвали российский “Спутник V”.

“Спутником” не буду вакцинироваться”, – ответил Разумков.

Контекст:

В Минздраве рассказывали, что на платную вакцинацию от коронавируса стоит рассчитывать не ранее, чем во втором полугодии 2021 года.

В Украине по состоянию на 21 мая было сделано более 1 млн прививок, вакцинированы 971 034 человека. Из них завершили вакцинацию почти 61 тыс. человек.

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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