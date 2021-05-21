Данилюк рассказал, собирается ли создавать партию с Рябошапкой и Климкиным

“Украинцы не любят политиков. У них есть на это полное право. Сейчас мы не считаем себя политиками. Мы являемся общественным деятелями. Политика – это когда у тебя есть партия, ты что-то начинаешь обещать. Мы не об этом. Мы сейчас в этой сложной ситуации хотим найти решение… Вот сейчас мы, например, работаем над подходами к деолигархизации. Потому что то, что было озвучено президентом, больше похоже на… Не знаю… На какой-то сценарий. Я не вижу, как он сработает. Я не вижу, как от этого выиграет Украина”. – сказал Данилюк.

Также экс-министр заявил, что они занимаются вопросами нацбезопасности и судебной реформы.

Контекст:

В ноябре 2020 года Данилюк, Рябошапка и Климкин заявили о создании Центра устойчивости и развития государства. Приоритетами создатели Центра определили национальную безопасность, верховенство права, деолигархизацию и противодействие коррупции.

Климкин был министром иностранных дел с 2014-го по 2019 год.

В 2015–2016 годах Данилюк был заместителем главы Администрации Президента, в 2016–2018 годах возглавлял Министерство финансов. 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО. 27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку.

Рябошапка был генеральным прокурором с августа 2019 года по 5 марта 2020 года, когда Верховная Рада 263 голосами приняла постановление о недоверии, что повлекло его отставку.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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