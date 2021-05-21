 

В студию телеканала “Белсат” пришли силовики. Они задержали технических работников

21.05.2021, 22:04, Новости дня
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Силовики задержали нескольких технических сотрудников, ведущий программы Глеб Лободенко задержан не был.

Причина визита силовиков непонятна. Журналисты также не знают, почему задержали сотрудников канала.

Заместитель директора телеканала “Белсат” Алексей Диковицкий 1 декабря 2020 года сообщил, что за свою профессиональную деятельность не сталкивался в Беларуси с таким жестоким отношением к журналистам со стороны власти, как после начала протестов.

“Белсат” – польский спутниковый телеканал на белорусском языке. Он начал вещание 10 декабря 2007 года во Всемирный день прав человека, сказано на его сайте. Это единственный независимый белорусский телеканал. Десятки его журналистов, работающих в Беларуси, в разное время были арестованы и заплатили более $118 тыс. штрафов.

Контекст:

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

По состоянию на 21 мая в Беларуси политическими заключенными признаны 406 человек, сообщил правозащитный центр “Весна”. Большинство из них попало под уголовное преследование после президентских выборов. 

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

21 февраля 2021 года экс-министр культуры Беларуси и член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций. По его словам, ожидается, что ЕС расширит санкционные списки белорусских судей и чиновников, а также силовиков.

Европейский союз готовится к четвертому пакету санкций против высокопоставленных должностных лиц Беларуси. Об этом 10 мая заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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