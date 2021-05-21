 

Мнение: США официально отказались от идеи купить Гренландию

21.05.2021, 21:58, Разное
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Глава Госдепа США Блинкен после переговоров с Лавровым в Исландии заскочил в Гренландию и официально уверил местные власти, что США не планируют заниматься вопросами покупки Гренландии у Дании.
Данную инициативу Блинкен назвал плодом деятельности администрации Трампа, а саму инициативу охарактеризовал как гротескную и сумасбродную. В общем, борьба с наследием Трампа продолжается примерно с тем же остервенением, с которым Трамп боролся с наследием Обамы.

Стену отменили (но не до конца), Гренландию покупать отказались, трансгендеров снова допустили в армию, закон о защите памятников конфедератам отменили. И т.д. и т.п. Такое вот демократическое алаверды за Барака Хуссейновича.
Нельзя даже допустить мысли, что Трамп мог предлагать что-то разумное.

На самом деле, с точки зрения интересов США, идея с покупкой Гренландии представлялась интересной, особенно в связи с грядущим ростом конкуренции в Арктике. Тем более, что США это обошлось бы лишь в очередные пачки напечатанных бумажек, которые вливают в оборот сотнями миллиардов.

Источник: Colonel Cassad



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