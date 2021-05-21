Мнение: Кандидат в депутаты Эдвард Чесноков, поражение США по СП-2 и полмиллиарда против Теслы

1. Наш с вами старый товарищ, блогер Эдвард Чесноков, собрался идти в Госдуму. Для того чтобы стать кандидатом в депутаты, ему надо одержать победу на праймериз «Единой России». Мы с Эдвардом призываем читателей из Московской области проголосовать за Эдварда:

https://t.me/vchkogpu/17940

Я иду в ГД, чтобы бороться с коррупцией — и отстаивать российские национальные интересы. <…>

Сейчас я иду в ГД через праймериз ЕР. Я иду, чтобы вы увидели: можно отстаивать российские национальные интересы — но без этнонационализма;

можно сражаться с коррупцией — но без борьбы с государством (как самизнаетекто);

можно выступать за традиционные ценности — но без «запрета рэп-музыки», «борьбы с секс-меньшинствами» и прочего ПСЕВДОконсерватизма.

Я никогда не состоял ни в одной из партий. Я иду от единственной партии, дающей платформу для выдвижения любому человеку с бюджетом 0₽ (сегодня — уже с бюджетом ≈85к ₽: столько мне надонатили на кампанию обычные люди — вы).

Для победы на праймериз ЕР, которые определят имена кандидатов в депутаты от этой партии на осенних выборах, мне нужна ваша помощь.

A. Зарегистрируйтесь как избиратель на сайте праймериз pg.er.ru до 23 мая (лучше — прямо сейчас; авторизация там через Госуслуги).

B. Проголосуйте за меня на этом же сайте pg.er.ru с 24 по 29 мая (лучше — сразу 24-го). Я выдвинулся от Московской области — голосовать за меня могут только люди с пропиской в этом регионе. Если у вас её нет — возможно, есть у ваших родных, попросите их.

Для тех, кто до сих пор не знаком с Эдвардом, рекомендую статью про него на Руксперте:

https://ruxpert.ru/Эдвард_Чесноков

2. Соединённые Штаты признали своё поражение в противостоянии с Россией:

https://lenta.ru/news/2021/05/20/priznali/

Белый дом признал неспособность остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, передает РИА Новости.

По ее словам, новый глава государства Джо Байден начал выполнять свои обязанности, когда 95 процентов проекта уже было реализовано. Пресс-секретарь задалась риторическим вопросом о том, как может новая американская администрация остановить уже почти завершенное строительство газопровода в другой стране. При этом Псаки подчеркнула, что в Вашингтоне до сих пор считают «Северный поток-2» плохой идей и «нехорошим планом».

Представитель Белого дома также отметила, что США предприняли «значительные шаги», когда ввели санкции против проекта.

Ранее в мае Госдеп США подтвердил отказ от санкций против «Северного потока-2». «В национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG», — объяснил глава ведомства Энтони Блинкен.

Конечно, это не только российское достижение, но совместная победа России и Германии. Вот что бывает, когда европейцы не пляшут под американскую дудку, а объединяются для отстаивания своих интересов.

Впрочем, есть ещё вероятность, что в Германии на выборах через несколько месяцев одержат победу зелёные, которые подчинены США и потому выступают против экологически чистого российского газа.

Если партия Меркель проиграет, и ей не получится организовать коалицию без участия зелёных, то в последний момент они могут попытаться закрыть практически готовый или даже полностью готовый газопровод.

3. Несмотря на впечатляющие успехи гениального пиарщика Илона Маска по раздуванию цен на акции Теслы (при далеко не столь впечатляющих реальных производственных и финансовых показателях), скептически настроенные инвесторы продолжают делать крупные ставки против этой компании:

https://lenta.ru/news/2021/05/19/protivtesla/

Известный финансист, основатель хедж-фонда Scion Capital Майкл Бьюрри сообщил о крупной ставке против Tesla. Предсказавший обвал экономики США инвестор приобрел «медвежьи» опционы на акции Илона Маска в сумме более полумиллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Знаменитый инвестор, один из первых, кто получил прибыль от кризиса ипотечного кредитования США, приобрел «медвежьи» пут опционы на более чем 800 тысяч акций Tesla 31 марта 2021 года. Инвесторы получают прибыль от таких опционов, когда ценные бумаги падают в цене.

Согласно декларации, поданной Scion в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (US Securities Exchange Commission (SEC)), к концу первого квартала хедж-фонд Scion владел опционами Tesla на 534 миллиона долларов.

«С конца первого квартала акции Tesla упали на 14 процентов, и опционы оказались прибыльными, но сказать наверняка нельзя», — сказал главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник, отметив что их доходность зависит от дополнительных факторов.

Главные причины опасения за дальнейшую судьбу акций Теслы и личного богатства господина Маска всё те же: капитализация Теслы превышает капитализацию большинства остальных крупных автокомпаний вместе взятых, тогда как количество произведённых Теслой автомашин во много-много раз меньше. При этом китайские и европейские конкуренты не дремлют, а активно развивают собственное производство автомобилей.