 

Число новых пользователей электронной медкарты в Москве увеличилось в два раза

21.05.2021, 21:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Число новых пользователей электронной медицинской карты (ЭМЦК) увеличилось в два раза после запуска автоматического доступа к ней. Раньше было необходимо ждать проверки заявки почти неделю, сейчас процесс авторизации стал намного проще: для тех, у кого есть учетная запись на mos.ru, идентификация происходит автоматически.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за прошедший месяц ЭМК стали пользоваться еще 250 тысяч москвичей. Тем, кто хочет владеть электронной медкартой, но имеет неполную учетную запись на mos.ru, нужно повысить ее статус.

Для этого необходимо подтвердить аккаунт на портале gosuslugi.ru или с помощью Сбер ID. Также можно прийти в любой центр госуслуг “Мои документы”, предъявить паспорт и заполнить заявление, указав номер СНИЛС.

Подать заявку на предоставление доступа к своей ЭМК и карте ребенка можно на mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Для этого нужно иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и быть старше 15 лет. Если учебная запись стандартная, услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней, а если полная — в тот же день.

Ранее сообщалось, что электронной медицинской картой за последний год воспользовались 2,3 миллиона москвичей, а после запуска автоматического доступа ей смогут пользоваться более 40% горожан.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / Ученые из США рассказали об опасности кошечьих царапин для психики

26.01 / Володин назвал цель вовлечения детей в несанкционированные митинги

02.10 / Сотрудники Спецсвязи поучаствовали в ежегодной волонтерской акции по возрождению национального парка “Угра”

05.04 / Воспаление материнской чакры – Личное мнение

15.05 / Я принадлежу себе! – Айза Долматова посетовала на недостатки публичности

29.01 / От косметики Холзи до инклюзивного парфюма: бьюти-дайджест недели

17.09 / В мире: США угрожают ядерным ударом неядерным странам

29.01 / Мнение: Просто песня какая-то!

21.09 / Ученые рассказали о представляющем опасность предмете в холодильнике

23.10 / Мнение: Обреченный Ефремов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика