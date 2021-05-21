Названы сроки падения цен на вторичное жилье в России

Эксперт считает, что квартиры в России начнут дешеветь в сентябре. Он объяснил это снижением активности на рынке недвижимости в мае. По словам Иванова, в течение ближайших двух-трех месяцев продавцы будут держать прежние цены на вторичное жилье, но потом они сдадутся, и стоимость упадет.

Аналитик заявил, что падение цен произойдет в городах с большими скидками на недвижимость. Сюда относятся Новосибирск (средняя скидка сейчас – 3,1%), Самара (2,9%), и Челябинск (2,8%). Эксперт добавил, что в городах с минимальными скидками (Москва, Санкт-Петербург и Казань) снижение стоимости не ожидается.

Иванов пояснил, что процесс падения цен хорошо заметен в маленьких городах, так как там работает сарафанное радио: люди быстро распространяют детали продажи жилья. Большие города же реагируют на это медленнее, уточнил ведущий аналитик “Этажей” в комментарии изданию URA.ru.

Вместе с этим эксперт призвал российских покупателей не ждать резкого обвала цен на вторичное жилье. Иванов отметил, что рынок недвижимости, как правило, очень инертен. Стоимость квартир будет снижаться постепенно. “Это медленный процесс”, – заключил специалист.

Примечательно, что еще в начале года прогнозы были не такие оптимистичные. Руководитель портала “Мир квартир” Павел Луценко утверждал, что цены на вторичное жилье в России взлетят на 5%-7%.