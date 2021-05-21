Деточка – Личное мнение

Десятиклассник из Пермского края сегодня утром напал на учительницу физики.

Принёс в школу нож и мачете. Достал из рюкзака. Дождался урока. Нанёс три удара — два в шею и один в грудь.



Аватарка школьника из ВКонтакта

Другие дети сбежали. Спрятались в соседнем классе, закрыли двери. Сам 17-летний нападавший бежать не собирался, а спокойно дождался своего задержания.

Был неконфликтным. Вот только в соцсетях говорил, что его «накрывает». Недавно хотел кого-то убить, но потом отпустило.

«Я реально пошёл искать того, кого можно убить».

Предварительная версия нападения — двойка в четверти. Реальная версия вообще не рассматривается.

Родители школьника сейчас отдыхают в Сочи. Поддерживают рублём импортозамещение в сфере туризма. Мальчик остался с дедушкой, рассказывал, что никого не любит. Да и его не любят, как мне кажется — иначе бы взяли в отпуск с собой.

Ну, типичная проблема нынешнего поколения подростков, зачатых в период трансляции Дома 2.

«По сути всю свою жизнь я не имел близкого человека. Кажется, я никого и не любил. Те же родители — я их просто уважаю, но не более. У меня едет крыша. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе лямки, чтобы закрепить нож. Надел тёмный свитер, перчатки, маску и реально пошёл искать того, кого можно убить. Я проходил два часа и у меня произошёл отход — я понял, что творю какую-то фигню. Пришёл домой, прибрался…» — голосовое сообщение отправленное другу вчера вечером.

Школу охранял дедушка-ЧОПовек. Индивидуальный такой ЧОПовец говорит, что получил указание «своих» пропускать, а досматривать только «чужих».

Опять, как всегда, проблема с охраной — а «свой» в школу оружие не протащит? Вне подозрений те, кто тут учится? Очередное раздолбайство, наглядно демонстрирующее отсутствие мер безопасности в школах.

Однако речь сейчас не об этом даже. Вопрос в другом: что с детьми?

Родители в Сочи. Ребёнок никого не любит. Его переодически «накрывает», он идёт убивать учительницу.

Зато как же мы любим ругать школу! Моя деточка не виновата, что у него двойка! Злая учительница предвзята! Она плохая! Деточка у мамочки априори непогрешим.

Впрочем, деточке 17 лет — деточка он или уже детина?

В таком возрасте наши деды и прадеды шли на фронт защищать страну от фашизма. Нынешние деточки в 17 сидят во Вконтакте. Аватаркой аниме его печалькой накрыло — он хочет убивать и нападает с мачете на 74-летнюю учительницу, которой быть бы давно на заслуженной пенсии, а не горбатиться в школе.

Я не знаю, что делать. Конечно, можно превратить школу в особо охраняемую зону. Внутри периметра убивать перестанут, но что потом?

Потом взрощенные мамочками детишечки пойдут в ПТУ, на заводы и в офисы. Их тоже нужно делать закрытыми охраняемыми зонами или всё-таки пора заняться воспитанием детей, а не только материальным стимулированием родов?

Что думаете? Или уже поздно?

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