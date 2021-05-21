 

Ходить в их обуви: использование виртуальной реальности, чтобы вызвать сочувствие у медицинских работников

21.05.2021, 21:20, Разное
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Исследования показали, что сочувствие дает медицинским работникам возможность оказывать соответствующую поддержку и делать меньше ошибок. Это помогает повысить удовлетворенность пациентов и улучшить результаты лечения, что приводит к улучшению общего ухода. В следующем выпуске Журнал медицинской визуализации и радиационных наук, опубликованный Elsevier, многопрофильные клиницисты и исследователи из Университета Далхаузи провели интегративный обзор, чтобы обобщить результаты, касающиеся виртуальной реальности (VR) как педагогического инструмента для выявления чуткого поведения у медицинских радиационных технологов (MRT).

Неформально сочувствие часто описывается как способность поставить себя на место другого. Сочувствие необходимо для оказания помощи, ориентированной на пациента, и имеет решающее значение для развития терапевтических отношений между лицами, осуществляющими уход (поставщики медицинских услуг, студенты-медики и неформальные лица, осуществляющие уход, такие как родители, супруги, друзья, семья, духовенство, социальные работники и другие пациенты) и получателями помощи. . В настоящее время существует потребность в разработке эффективных инструментов и подходов, которые были бы стандартизируемыми, с низким уровнем риска, безопасными для отказа, легко воспроизводимыми и могли бы помочь в выявлении чуткого поведения.

В этом синтезе исследований рассматривались исследования, изучающие опыт виртуальной реальности, который варьировался от одного восьмиминутного сеанса до сеансов продолжительностью 20-25 минут, проводимых в два отдельных дня, как в иммерсивной среде виртуальной реальности, где участники брали на себя роль получателя помощи, так и без — иммерсивная среда виртуальной реальности, в которой участники берут на себя роль медработника в симулированном медицинском учреждении. Эти два типа исследований помогли исследователям понять, что значит иметь конкретное заболевание или потребность, и научиться взаимодействовать с виртуальными получателями помощи.

«Хотя исследования, на которые мы смотрели, окончательно не показывают, что виртуальная реальность может помочь поддерживать поведение эмпатии с течением времени, есть много перспектив для исследований и будущих приложений в этой области», — пояснила ведущий автор Меган Брайдон, магистр, бакалавр наук, RTNM, IWK. Центр здоровья, Галифакс, Новая Шотландия, Канада.

Авторы приходят к выводу, что виртуальная реальность может предоставить эффективный и широкий инструмент для изучения взглядов получателей помощи и что будущие исследования должны быть направлены на определение того, какие впечатления от виртуальной реальности наиболее эффективны в пробуждении эмпатического поведения. Они рекомендуют, чтобы в этих исследованиях использовались планы высокого порядка, которые позволяют лучше контролировать систематические ошибки.



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