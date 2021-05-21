 

Долгие поиски находят крупицу надежды в глубине души

21.05.2021, 21:20, Разное
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Исследователи обнаружили неуловимый генетический элемент, контролирующий удлиненные зерна и чешуйки пшеницы, идентифицированной известным ботаником Карлом Линнеем более 250 лет назад.

Выводы, касающиеся польской пшеницы Triticum polonicum, могут привести к генетическим улучшениям и повышению продуктивности в поле.

Пшеница в хлебе, макаронах и других формах является жизненно важным источником энергии и белка для человека. Каждое отдельное зерно расположено внутри чешуек и других листоподобных органов, называемых леммой и палеа, которые влияют на окончательный размер, форму и вес зерна.

Польская пшеница, охарактеризованная Линнеем в 1762 году, имеет длиннозернистые, чешуйчатые и леммы. Предыдущие исследования показали, что все эти характеристики контролируются одним геном, но какой из сложных геномов пшеницы остается неясным.

Исследователи из Центра Джона Иннеса использовали геномные, полевые и биотехнологические подходы для определения ответственного молекулярного компонента как VRT-A2, члена семейства транскрипционных факторов MADS-box, которые действуют как генетические переключатели, контролирующие синтез белка.

Д-р Николай Адамски, первый автор статьи, сказал: «Эти результаты показывают, как изменения в экспрессии факторов транскрипции могут повлиять на важные агрономические характеристики основных сельскохозяйственных культур, таких как пшеница. Наша цель — использовать эти знания, чтобы помочь предоставить генетические решения для улучшения урожайность пшеницы «.

Команда определила небольшую перестройку последовательности, приводящую к неправильной экспрессии VRT-A2 в разных тканях на нескольких стадиях роста пшеницы. Эта вариация отвечает за более длинные зерна и органы цветков польской пшеницы.

Внедрение версии VRT-A2 из польской пшеницы в сорт мягкой пшеницы в Великобритании привело к увеличению веса, размера и веса зерна (показатель плотности зерна), но не увеличило урожайность в условиях Великобритании.

Профессор Кристобаль Уауи, руководитель группы Центра Джона Иннеса, объяснил более широкое значение исследования: «Каждый день каждый человек на планете ест зерна, эквивалентные 50 растениям пшеницы. С растущим спросом на пшеницу и против. на фоне изменения климата нам срочно необходимо устойчиво увеличивать производство пшеницы. В рамках этих усилий понимание генетического контроля размера и веса зерна чрезвычайно важно для создания генетических решений ».



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