Стив Возняк: Страны должны свободно делиться научными идеями

Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил, что наука и обмен информацией должны оставаться свободными от госограничений, а также оценил влияние компьютеров на тягу к учебе.

«Я вырос с научным мышлением. Я всегда был готов делиться информацией. Находил информацию и сразу ей делился, искал ответы на жизненные вопросы. Для меня наука – это то, чем могут делиться все страны. Как Олимпийские игры – это все общее. Или как космос – никто не владеет таким. Он принадлежит всем, а не одной стране. Наука должна оставаться открытой», – приводит ТАСС слова Возняка.

Возняк отметил, что современный мир организован иначе, чем в его время. В нем существуют ограничения, такие как государственные интересы и интеллектуальная собственность, но наука должна помочь людям жить счастливо. «Как же нам продвинуть мировую науку вперед? Нужно делиться идеями, чтобы одни умные люди делились этими идеями с другими умными людьми. Я выступаю за открытое общение и обмен информацией», – сказал он.

Кроме того, изобретатель оценил влияние компьютеров на тягу к учебе.

«Я не думаю, что сейчас образование становится лучше, чем тогда [в прошлом]. Компьютеры в школах превратились в современные учебники, но, честно говоря, я не могу сказать, что они больше стимулируют к учебе, чем книги», – сообщил Возняк.

По мнению предпринимателя, к каждому ученику нужен индивидуальный подход, и решить эту проблему могут компьютерные технологии. «Было бы здорово, если бы у каждого ученика вместо учителя был компьютер. Ведь мы не можем каждому предоставить одного учителя», – объяснил он.

«Я бы хотел, чтобы общались больше не с технологиями для решения наших проблем, а чтобы наши проблемы решались людьми», – отметил при этом Возняк.

Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.