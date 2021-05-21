 

В ДНР cообщили о пяти погибших военных за неделю из-за обстрелов ВСУ

21.05.2021, 21:14, Новости дня
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В самопровозглашенной Донецкой народной республике за неделю пять военнослужащих погибли в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил представитель омбудсмена ДНР.

По словам представителя омбудсмена, в период с 14 по 21 мая 2021 года также получили ранения восемь военнослужащих, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что с начала года были ранены 37 человек, погибли – 38, четыре из них гражданские. С начала конфликта погибли 4999 человек, в том числе 91 ребенок.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики подавили сигналы управления беспилотника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Camcopter S-100, аппарат потерпел крушение.

В воскресенье представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что украинские военные установили 270 мин вблизи дорог и домов в Донбассе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении Минского формата – это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что включение в нормандский формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата.



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