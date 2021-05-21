 

Мнение: Судьбы пропагандиста глазами Сапожника

21.05.2021, 21:12, Разное
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ТВ-предчувствие
Похоже, что Владимира Соловьева медленно, но неуклонно выпихивают с НТВ. Показательный процесс! Меж тем, на мой взгляд, очевидно, что Соловьеву очень нравится на ТВ, и он готов, в сущности, как угодно извернуться, какие угодно взгляды перенять – лишь бы удержаться. Не менее ясно, что Соловьев – пропагандист блестящий, может быть, самая ценная и “раскрученная” ТВ-фигура Кремля для будущих баталий…

И тем не менее его выпирают. Почему? Да потому что – слишком ярок, слишком ЖИВОЙ, слишком “тв-форматный”.

Если уж такой беспринципный, скользкий, умный и хитрый человек оказывается все ж не ко двору – значит, инкапсулирование “кремлевских” идет устрашающе быстрыми темпами. Если мертвечина побеждает в СМИ, то выхода два: или режим издохнет, или мертвечина распространится на всю страну, на все сферы жизни…

То есть – не к террору ли идет? (2007) –

ровно 14 лет назад писал я. Предчувствия, как обычно, меня не обманули – моего старого знакомца Соловьева действительно вскоре выперли с НТВ, где он вел передачу “Процесс” – неизменно подсуживая в качестве ведущего “правильным” (то есть пропутинским) участникам… но все же да – вел слишком ярко, независимо и “много себе позволяя”. Режим костенел, и от него, несмотря на рейтинги, поспешили избавиться.

Интересно, как потом сложилась его судьба. Получив отлуп с НТВ, Соловьев ведь тогда оказался в положении “почти Парфенова” – которого тоже выперли незадолго до него. Парфенов тогда на какое-то время сумел остаться в топе медиаперсон – его спасла способность быстро переквалифицироваться и, главное – то, что тогда Путин уже “дочистил” телевидение, но пока еще не дотянулся до прессы: Парфенов стал главредом русского издания “Ньюсвик”.

А Соловьеву то ли не досталось какого-то столь же престижного журнала, то ли он слишком уж полюбил видеть себя на экране (говорят, у многих телевизионщиков развивается такая болезнь). Но он, оказавшись “в отстойнике”, именно тогда, на рубеже нулевых-десятых, всерьез рассматривал возможность уехать… на Украину! Даже вроде ездил туда, вел переговоры. Говорят, не сошлись по деньгам.

Опечаленный, даже впавший в легкую депрессию, вернулся Соловьев обратно в Москву… и вот его “подобрали” – предложили проект на телеканале Россия, на второй кнопке. Видимо, с достаточно жесткими условиями – больше никакой фронды, жестко блюсти “линию партии”, никакого “и нашим, и вашим”. И Соловьев согласился.

Забавно, однако, поворачивается история. А если бы тогда, в 2010, Соловьеву предложили на Украине чуть больше? Вполне вероятно, что он стал бы там быстро натуральной звездой, безусловно, затмил бы никакого Киселева-киевского, соперничал бы по популярности с Гордоном, крыл бы “российских оккупантов”, не удивлюсь, если б постепенно и украинский освоил лучше Зеленского…

Соловьев – пропагандист по духу, по самому своему нутру. Такого типа людям в принципе все равно, что именно пропагандировать – они все будут делать со всем пылом и страстью. Украинцы дураки, что тогда поскупились.

Источник: Размышления вольного социолога



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