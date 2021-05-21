Медики предупредили о вреде гарячего душа

Британские медики предупредили о вреде горячего душа для здоровья. По их словам, его можно принимать не более десяти минут.

После долгого дня у горячего душа есть определенные преимущества. В частности, человек может снять накопившийся стресс, расслабить мышцы, облегчить симптомы ОРВИ, нормализовать сон и даже немного снизить уровень глюкозы в крови. В то же время горячий душ нередко отрицательно сказывается на здоровье кожи.

Горячая вода повреждает кератиновые клетки, которые расположены на внешнем слое кожи. Постоянное воздействие высоких температур вызывает сухость кожного покрова и усугубляет ряд заболеваний, например, экзему. Часто у человека наблюдается покраснение и зуд.

По словам медиков, под горячим душем можно находиться максимум десять минут. При этом не стоит тщательно тереть кожу мочалкой и отшелушивать ее, поскольку могут образоваться микротравмы. После водных процедур рекомендуется пользоваться увлажняющим кремом.

Источник: www.express.co.uk