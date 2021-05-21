 

Медики предупредили о вреде гарячего душа

21.05.2021, 21:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британские медики предупредили о вреде горячего душа для здоровья. По их словам, его можно принимать не более десяти минут.
После долгого дня у горячего душа есть определенные преимущества. В частности, человек может снять накопившийся стресс, расслабить мышцы, облегчить симптомы ОРВИ, нормализовать сон и даже немного снизить уровень глюкозы в крови. В то же время горячий душ нередко отрицательно сказывается на здоровье кожи.

Горячая вода повреждает кератиновые клетки, которые расположены на внешнем слое кожи. Постоянное воздействие высоких температур вызывает сухость кожного покрова и усугубляет ряд заболеваний, например, экзему. Часто у человека наблюдается покраснение и зуд.

По словам медиков, под горячим душем можно находиться максимум десять минут. При этом не стоит тщательно тереть кожу мочалкой и отшелушивать ее, поскольку могут образоваться микротравмы. После водных процедур рекомендуется пользоваться увлажняющим кремом.

Источник: www.express.co.uk



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / В Петербурге с 2021 года запретят продавать алкоголь в барах площадью меньше 50 квадратных метров

01.09 / В России резко подорожал важный продукт

06.09 / Мнение: Штурмовики Лукашенко

01.09 / Алсу проводит отпуск вместе с мужем Яном Абрамовым

29.11 / «Небо стало голубым»: Врачи не подтвердили у Светланы Светличной инсульт

06.03 / Яростные, непохожие, молодые

03.12 / Особа тяжкая

19.08 / Мнение: Как агенты ФСБ предотвратили вывоз ЧВКшников на Украину

29.09 / Мнение: Авианосец “Вираат” отправлен на разделку

24.02 / В Китае считают едкие высказывания НАТО маскировкой страха перед Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика