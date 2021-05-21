“У меня будут дети и собака”: Ольга Бузова показала романтическую встречу в отеле

Известная российская певица и ведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками видео, как ее романтично встретили в отеле. В одной из «Историй» в социальной сети Instagram рассказала, что будет жить в доме с камином, к тому же у нее будут дети и большая собака.

Ольга Бузова внезапно решила улететь на отдых. Она показала поклонникам, как красиво ее встретили. На обнародованных роликах можно видеть свечи на полу, выставленные в форме сердца, к тому же присутствовало очень много лепестков роз. На одном из видео Бузова предстала рядом с камином, куда подбрасывала дрова.

По опубликованным кадрам нельзя понять, кто устроил романтическую встречу для Ольги Бузовой. За несколько часов до этого в ее ленте появился пост, где она рассказала, что психанула и решила улететь.

Отметим, что и ранее Ольга Бузова делилась с подписчиками видео, где ей устраивали романтические сюрпризы. Фанаты предполагают, что у нее появился новый избранник. По словам хейтеров, организатором всех этих мероприятий выступает сама Бузова, чтобы показать, что она не одна. Сама же теледива никак не реагирует на негативные комментарии.

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Изображение взято с: Instagram @buzova86

Напомним, что в январе нынешнего года после свадьбы на Мальдивах Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном. Она тяжело переживала разрыв с артистом.

Источник: www.instagram.com