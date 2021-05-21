Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся дожди

“В субботу в большинстве областей будет преобладать гребень антициклона, то есть больше солнца и меньше дождей, только к западу вечером приблизится атмосферный фронт с грозовыми дождями. В воскресенье и понедельник активизируется циклоническая деятельность, зона осадков будет продвигаться с запада на восток, соответственно, дождей станет больше”, – говорится в сообщении.

В ночь на 22 мая в восточных регионах и в Запорожской области ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы и порывы ветра 15–20 м/с. Такая же погода ожидается завтра днем в большинстве западных областей. На остальной территории страны – без осадков. Температура ночью +6…+13 °C, днем +19…+25 °C.

“23 мая в западных, северных и Винницкой областях – небольшой кратковременный дождь, 24 мая в большинстве областей страны – небольшие, местами умеренные дожди с грозами, в Черниговской и Сумской областях – значительные дожди; температура ночью +8…+15 °C, днем +18…+24 °C, 23 мая на юге и востоке страны до +28 °C”, – сообщили в гидрометцентре.

https://www.facebook.com/UkrHMC/videos/619475069012056/



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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