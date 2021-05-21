Киевлянин предлагал принять участие в совершении развратных действий в отношении 11-летней дочери – полиция

Во время обыска в машине и в квартире злоумышленника изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и флеш-накопители, на которых хранились порнографические медиафайлы.

“Полицейские установили, что фигурант через интернет предлагал принять участие в совершении развратных действий в отношении его 11-летней дочери”, – рассказал начальник управления миграционной полиции ГУНП в Киеве Денис Демьянюк.

Злоумышленнику планируют сообщить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает арест на срок от трех до шести месяцев, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

—