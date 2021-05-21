Кабмин Украины переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Правительство поручило министерству в течение месяца подать на рассмотрение предложения о внесении в законодательные акты изменений, вытекающих из принятого постановления.
21 мая на сайте Кабмина было опубликовано постановление об увольнении Алексея Любченко с должности главы Государственной налоговой службы.
Контекст:
20 мая Верховная Рада назначила Любченко министром экономики Украины.
Любченко возглавлял Госналоговую с апреля 2020 года. Тогда его назначили на должность без конкурса – путем заключения контракта только на период действия карантина.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет