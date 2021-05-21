 

Кабмин Украины переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства

21.05.2021, 21:06, Новости дня
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Правительство поручило министерству в течение месяца подать на рассмотрение предложения о внесении в законодательные акты изменений, вытекающих из принятого постановления.

21 мая на сайте Кабмина было опубликовано постановление об увольнении Алексея Любченко с должности главы Государственной налоговой службы.

Контекст:

20 мая Верховная Рада назначила Любченко министром экономики Украины.

Любченко возглавлял Госналоговую с апреля 2020 года. Тогда его назначили на должность без конкурса – путем заключения контракта только на период действия карантина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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