 

Медведчук говорит, что “на всякий случай” решил не общаться с Козаком

21.05.2021, 21:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом сообщило издание НВ. 

“На всякий случай я подумал, учитывая, что господин Тарас Козак, член политсовета нашей партии, – мой друг и человек, которого я уважаю, человек, который незаконно сегодня обвиняется так, как и я, на всякий случай, после решения суда, я решил с ним не общаться”, – сказал он. 

Козак фигурирует в том же деле, что и Медведчук. 

Медведчук еще 13 мая после заседания суда, на котором его отправили под домашний арест, говорил, что общается с Козаком. “Это мой друг. Это член политсовета нашей партии. Естественно, мы контактируем”, – заявлял он. 

Глава СБУ Иван Баканов 11 мая сообщал, что Козака нет в Украине. Медведчук заявлял, что он находится в Беларуси на лечении, но в аппарате Верховной Рады сообщили: он не брал больничный или отпуск.

Контекст:

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука, Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. 

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрение Козаку не вручали лично – он, по данным СБУ, уехал из Украины. 20 мая СБУ объявила Козака в розыск, Печерский районный суд Киева разрешил его задержание.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Согласно решению суда, Медведчук должен являться к следователю или в суд по первому требованию, сдать паспорта и носить электронное средство контроля, а также не общаться с лицами, которые определит следствие. 

14 мая на него надели электронный браслет.

Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн. Медведчук назвал дело политически мотивированным. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.12 / Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован на трех участках из пяти

05.04 / Британцам разрешили выезжать за рубеж с 17 мая

30.12 / Пентагон не стал отвечать на запросы команды Байдена

24.10 / Одному из мужчин, избившим сержанта Сил спецопераций ВСУ Деева, сообщили о подозрении

19.08 / Зеленский о смерти Патона: Нет слов…

06.03 / Спасатели завершили поиски людей на месте схода лавины на Камчатке

29.03 / Хомчак о конфликте с Тараном: Хорошо, что еще не сказали, что деремся. Потому что надо было бы синяки показать. Мы не ссорились и не мирились

29.04 / Госдеп США снял с Турции вину за геноцид армян в Османской империи

23.07 / Шмыгаль совершит первый зарубежный визит в качестве премьер-министра Украины

25.01 / Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика