Медведчук говорит, что “на всякий случай” решил не общаться с Козаком

Об этом сообщило издание НВ.

“На всякий случай я подумал, учитывая, что господин Тарас Козак, член политсовета нашей партии, – мой друг и человек, которого я уважаю, человек, который незаконно сегодня обвиняется так, как и я, на всякий случай, после решения суда, я решил с ним не общаться”, – сказал он.

Козак фигурирует в том же деле, что и Медведчук.

Медведчук еще 13 мая после заседания суда, на котором его отправили под домашний арест, говорил, что общается с Козаком. “Это мой друг. Это член политсовета нашей партии. Естественно, мы контактируем”, – заявлял он.

Глава СБУ Иван Баканов 11 мая сообщал, что Козака нет в Украине. Медведчук заявлял, что он находится в Беларуси на лечении, но в аппарате Верховной Рады сообщили: он не брал больничный или отпуск.

Контекст:

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука, Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрение Козаку не вручали лично – он, по данным СБУ, уехал из Украины. 20 мая СБУ объявила Козака в розыск, Печерский районный суд Киева разрешил его задержание.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Согласно решению суда, Медведчук должен являться к следователю или в суд по первому требованию, сдать паспорта и носить электронное средство контроля, а также не общаться с лицами, которые определит следствие.

14 мая на него надели электронный браслет.

Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн. Медведчук назвал дело политически мотивированным. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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