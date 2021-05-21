Мнение: Второй руль

Байдена снова словили на неполной дееспособности.

В очередном видеосюжете где должна была демонстрироваться его "бодрость", он должен был показывать, как он лихо водит новый электромобиль.

Но при более тщательном анализе фото и видео https://twitter.com/ALF_rednecks/status/1395084242003152896 выяснилось, что Байден просто имитирует вождение, а машину ведет другой человек со вторым рулем.

В Ford заявили, что второй водитель просто страхует и на самом деле Байден сам вел машину, а слухи о том, что он не может даже машину водить, распространяют недоброжелатели Байдена. Но что забавно, Ford утверждает, что в машине было только одно рулевое колесо https://leadstories.com/hoax-alert/2021/05/fact-check-joe-biden-was-not-caught-fake-driving.html, хотя на фото и видео в машине явно видно второе рулевое колесо.

Разумеется это очень символичный прокол, так как Байдена уже давно подозревают в том, что 2-й руль реального управления США постепенно передается более дееспособной Камале Харрис.

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