Мнение: Список недружественных стран, стареющая экономика и вымирание Южной Кореи

1. Недавно наш МИД опубликовал список недружественных к России стран, включив в него только США и Чехию, поскольку их антироссийская риторика является «наиболее оголтелой».

С одной стороны, не исключено, что наши дипломаты слегка погорячились, так как в Чехии по-прежнему остаётся немало людей, включая политиков, продолжающих симпатизировать России даже несмотря на те фантастические истории, которые чешские спецслужбы сочиняют про подвиги российских агентов.

С другой стороны, будем честны: кандидатов в недружественные России страны в мире гораздо больше, чем какая-то там завалящая парочка государств. Дело отнюдь не ограничивается США и временно примкнувшей к ним Чехией.

Вот, например, как выглядит карта международных отношений России по версии авторов Руксперта. Учитываются результаты голосования стран в ООН по Крыму, участие в совместных с Россией международных организациях (БРИКС, ШОС, ЕАЭС), наличие безвизового режима с Россией и текущие внешнеполитические обстоятельства:

https://ruxpert.ru/Внешняя_политика_России

Как видно, «антироссийский пояс» в Восточной Европе, сформированный и поддерживаемый американцами, продолжает работать.

Однако подавляющее большинство стран в мире всё же относятся к России нейтрально, и у нас достаточно друзей как среди ближайших соседей, так и среди ключевых в экономическом и политическом отношении государств мира.

Впрочем, возможно, авторы Руксперта чрезмерно оптимистичны, – или наоборот, пессимистичны, – и чего-то недоучли. Какие-то страны любят или ненанавидят Россию, но почему-то не привлекают особенного внимания? Что бы лично вы поправили на этой карте, уважаемые коллеги?

2. Население мира стареет. С одной стороны, это хорошо: чем меньше доля неопытной и понукаемой гормонами к агрессии молодёжи, тем меньше войн и революций. С другой стороны, тем меньше и молодых работников, что неизбежно вызывает определённые экономические сложности:

https://lenta.ru/news/2021/05/10/star/

По оценкам специалистов, старение, вероятно, снизит глобальный экономический рост на 0,9 процентных пункта в год в течение 2020-25 годов. Замедление роста населения в мире происходит после нескольких лет сокращения роста производительности, а также в связи с увеличением уровней задолженности из-за пандемии.

Аналитики считают, что глобальный рост населения трудоспособного возраста замедлится более чем наполовину в следующие два десятилетия. При этом Европа окажется самым «старым» регионом в мире, а ряд отдельных стран, включая Германию, Японию, Италию, Испанию и Корею, столкнутся с сокращением численности населения трудоспособного возраста. В то же время Соединенные Штаты и Великобритания столкнутся с меньшим ростом населения трудоспособного возраста.

Главным источником экономического роста в странах со стареющим населением станет вовлечение в рабочую силу женщин и пожилых работников, полагают специалисты.

Как-то не вяжутся эти заявления экспертов с предвыборными обещаниями коммунистов и социалистов не повышать, а наоборот, снижать пенсионный возраст.

Конечно, передовая и прогрессивная часть человечества по-прежнему надеется, что проблему дефицита работников решат роботы. Так что тем, кто радеет за право меньше работать, стоило бы больше думать не о нынешнем человечестве, а о будущем роботечестве.

3. Пока США и Китай только готовятся к вымиранию, Южная Корея уже вымирает. В прошлом году в стране впервые началась естественная убыль населения (которой, согласно официальной статистике, не было даже во времена Корейской войны):

https://genby.livejournal.com/925130.html

Уровень рождаемости в Южной Корее один из самых низких в мире – вдвое ниже, чем в России.

Весьма яркий пример того, что даже если страна богата и быстро развивается, даже если там массово производят востребованные во всём мире смартфоны и автомобили (голубая мечта российских всепропальщиков), это вовсе не означает, что в такой стране всё хорошо и что там нет серьёзных проблем.