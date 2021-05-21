 

В Люблине скоро откроется детский сад на 140 мест

21.05.2021, 20:44, Разное
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Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил о завершении строительства детского сада на районе Люблино. Здание дошкольного учреждения появилось в составе жилого комплекса “Влюблино”. Оно находится по адресу: Цимлянская улица, владение 3.

По словам
Войстратенко, Мосгосстройнадзор совместно со специалистами Центра экспертиз провел итоговую проверку в построенном детском саду и выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Сейчас готовятся документы к вводу в эксплуатацию, добавил глава комитета.

В двухэтажном здании разместят групповые с игровой для различных занятий, отдельными спальнями и обеденными комнатами. Также оборудуют раздевалки и санузлы, обустроят музыкальный и физкультурный залы с кладовыми, помещения для кружков, кабинеты логопеды и психолога.

Территорию возле детского сада уже привели в порядок, появились игровые площадки с верандами для укрытия от дождя и солнца. Здесь же есть спортивная площадка.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что 75% столичных районов обеспечены всеми необходимыми социальными объектами в шаговой доступности от жилья. Чтобы проблема нехватки мест в образовательных учреждения никогда не возникала, к 2023 году в городе планируют возвести еще порядка 90 школ и детских садов.

Социальная инфраструктура в Москве развивается благодаря программе “Мой район”, которая была запущена несколько лет назад. Строятся не только школы и детские сады, но и объекты общественного транспорта, спортивные комплексы, благоустраиваются районы, реставрируются старые здания, создаются парки, скверы, рынки и ярмарки.

Стоит отметить, что в Люблине благоустроены три улицы и семь скверов, построены два спортивных комплекса с бассейнами, отреставрирован культурный центр имени Астахова, открыт МФЦ “Мои документы”.

Ранее “Дни.ру” писали о строительстве детского сада в Западном Дегунине. Дошкольное учреждение сможет принять до 150 малышей. Здание расположится по адресу: Ильменский проезд, владение 17.



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