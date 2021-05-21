“Мир! Дружба! Жвачка!”: 7 причин посмотреть новый сезон сериала про 90-е годы

24 мая в 21:00 на ТНТ стартует второй сезон сериала “Мир! Дружба! Жвачка!”. Новые серии перенесут зрителя на год вперед, в 1994-й, и расскажут о тех же ребятах из провинциального городка — Саньке, Вове, Илье и Жене — и их злоключениях в мире взрослых. Герои повзрослеют, а вместе с ними серьезнее и драматичнее станет и сам сериал. Рассказываем, что особенного в новом сезоне, и чем он отличается от предыдущего.

Трудные подростки

Главная тема второго сезона — пубертатный возраст. Если раньше мы наблюдали за невинной дружбой ребят, а острые темы авторы показывали через призму юношеского мировоззрения, то теперь подростки уверенно шагают во взрослую жизнь.

Кто-то сбегает из дома, потому что его представление о честности и непорочности родителей было ошибочным. Кто-то вот-вот сломается, потому что единственный близкий человек и некогда пример для подражания не может взять себя в руки. Первая любовь, желание казаться круче, чем ты есть на самом деле, или попытки закрыться в себе, чтобы не соприкасаться с суровой жизнью — все это красная нить второго сезона.

Примириться с реальностью всегда тяжело, но в переходном возрасте это дается труднее всего. И авторам сериала с блеском удалось показать, что чувствуют герои на рубеже детства и взрослой жизни.

Возвращение Алика

Юра Борисов вернулся к своей роли во втором сезоне сериала “Мир! Дружба! Жвачка!”. Как мы помним, его Алика в первом сезоне считали погибшим, но на самом деле он выжил — в сцене после титров нам показали, что труп афганца не нашли в его машине. Как выяснилось, полученные им ранения не были смертельными, и прежде чем подручный Зураба утопил машину в озере, Алик сумел улизнуть. Алик серьезно изменился: как говорит сам актер, теперь с помощью его героя рассказывают историю русского богатыря, который упал и пытается подняться.

Новые злодеи…

В первом сезоне городком железной рукой управлял Зураб, патриарх кавказской мафии, вселяющей ужас местным жителям. Но до событий второго сезона старик скончался, уступив место своему сыну Бесо. Новый босс уже не так деликатен, как его отец и кодекс чести у него другой. Свои проблемы он любит решать лично. Бесо может запросто явиться к конкурирующей группе с посланием, хотя другие мафиози предпочитают посыльных. Он способен в ярости зарезать подручного, который посмел его ослушаться и не чурается угроз: сказать должнику, что его семью вот-вот найдут на дне озера — плевое дело.

Вторым антагонистом, по всей видимости, станет Витя — тот самый афганец, который выдал Алика людям Зураба и теперь заправляет своей группировкой. Но как диктуют законы кинематографа, о его предательстве рано или поздно узнают сослуживцы.

… и новые герои

Бесо — не единственный герой, который дебютирует в новом сезоне. Зрителей ждут как минимум мама Федора, отца Саньки, затеявшего вечный ремонт в квартире, и ее смешливый ухажер, который сидит у нее на шее. Пару сыграли Лариса Удовиченко (“Дикая любовь”) и Александр Половцев (“Улицы разбитых фонарей”). Кстати, их линия связана с кризисом мужественности, от которого страдает Федор. (спойлер: все дело в гиперопеке со стороны родителей).

Больше музыки

Во втором сезоне плейлист сериала расширили. К уже знакомым каверам на “Люби меня люби” и “Дыхания” добавились перепевки хитов группы КИНО. Тут вам и “Проснись, это любовь”, которая отвечает за романтическую линию, и “Мы хотим танцевать”, и “Музыка волн”. Другие песни 90-х оставили в оригинальном звучании — это, например, “Колхозный панк” Сектора газа и “Ничего не говори” за авторством группы Рок острова.

Смелый подход

Мир, где отчаянные подростки делят район с мафией и матерыми вояками, показан в сериале без купюр. И дети, и взрослые не боятся ругаться матом, а бандиты не скупятся на насилие. В самых жестких сценах можно увидеть расстрелы, ножевые… Насилие не всегда попадает в кадр, но даже в таком виде оно нещадно бьет по живому — похожий принцип был у “Темного рыцаря” Кристофера Нолана, только там все происходило в обстановке мрачного Готэма, а здесь мы жестокость взрослого мира противопоставляется ярким краскам детства, которое остается у героев позади и контрастными оттенками встречается в их новой реальности.

Это все еще 90-е во всей красе

“Мир! Дружба! Жвачка!” — слепок отечественных 90-х. В первом сезоне это выражалось в культурных отсылках, точном изображении жизненного уклада и повальной преступности, которая наводнила страну после развала СССР.

В этом смысле второй сезон не уступает первому. Теперь к настенным коврам и дисковым телефонам прибавились разговоры про выборы 1991 года — один из героев сетует, что Жириновский проиграл Ельцину. Также в диалогах найдутся обсуждение “Терминатора 2” и целая линия с советским заводом, рабочих которого хотят надуть с пресловутыми ваучерами. Пока герои щеголяют в постсоветских интерьерах, телевизор сообщает главные новости 1994-го: например, арест Сергея Мавроди, основателя крупнейшей финансовой пирамиды.

Другой интересный момент — это Илья и его девушка, которые притворяются героями “Властелина колец”, эльфами Леголасом и Галадриэль. Это тоже дань эпохе: книги Толкина о Средиземье стали широко известны в СССР в конце 80-х и начале 90-х (в 1991 году по ним даже вышел телеспектакль).

Отправиться в 90-е, где четверка подростков учится жить по-взрослому, можно на ТНТ с 24 мая в 21:00.