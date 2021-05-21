От принцессы Дианы до Мелании Трамп: прически принцесс и первых леди, которые не выходят из моды

Грейс Келли

Принцесса Монако, жена князя Монако Ренье III

Воплощение загадочности и безукоризненной женственности. Ее укладка – это интерпретация ретростиля 30-х годов. Грейс и будучи актрисой носила каре и имела тот же пшеничный цвет волос, однако ее фирменная волна в ту пору была более небрежной. Говорят, в день первой встречи с будущим мужем французские парикмахеры бастовали, и она сама на скорую руку зачесала вьющиеся волосы. Но даже в таком образе она покорила князя. Сегодня прическу княгини Монако — крупные недлинные локоны, уложенные валиком, — копируют и современные звезды Голливуда: Скарлетт Йоханссон, Николь Кидман и другие. Это вечная классика, меняется лишь степень объема и гладкости.

Принцесса Диана

Принцесса Уэльская, первая жена принца Чарльза, наследника британского престола

Прическа в стиле леди Ди стала одной из самых популярных в XX столетии. До нее особы королевских семей, в основном, носили локоны и замысловатые прически. Сама по себе короткая стрижка Дианы была вполне в духе прогрессирующих 80-х, но была вопиющей для принцессы. Но Диана с гордо поднятой головой “несла” эту короткую стрижку. За два года до развода Леди Ди, ее стрижка стала ультракороткой – в знак протеста королевской семье и политическим процессам. А после разрыва, последние два года жизни принцессы, ее прическа стала более спокойной: меньше объема и больше гладкости. Сегодня стиль леди Ди актуален как никогда. Небрежность, текстура, суперобъем – это все, что востребовано в стайлинге сейчас.

Жаклин Кеннеди

Жена экс-президента США Джона Кеннеди, журналист, редактор

Прическа иконы 50-х гармонично вписывалась в стиль new look. Прическа менялась, но это всегда было каре длиной максимум до плеч. Что присутствовало всегда, так это наличие объема – сейчас его бы назвали full volume. Если вдуматься, у Джеки Кеннеди отнюдь не каноническая красота: квадратные скулы, широко расставленные глаза. Но ее мастер, легендарный Мистер Кеннет, смягчил образ, чуть удлинив волосы и подкрутив концы на бигуди. От природы у Жаклин очень жесткие волосы, и непринужденность ее укладки, мягкость завитков только кажущиеся. Современники называли ее “взрослой версией прически маленькой девочки”. В прошлом году стрижка в стиле Джеки была невероятно популярна. Да и в целом каре не выходит из моды. Сейчас самая топовая длина – до скул, то есть сразу под линией ушей.

Мелания Трамп

Супруга экс-президента США Дональда Трампа, дизайнер часов и ювелирных украшений

На протяжении многих лет в ее прическе ничего не менялось, кроме цвета и пробора, наличия либо отсутствия челки (судя по частоте перемен, накладной). Стрижка каскадом, укладка делают черты лица мягкими, ниспадающие локоны смотрятся очень естественно. Мелания четко следует трендам в колористике. Последнее время носит медовый блонд с контурингом у лица – самый хит. К тому же мягкие контрастные пряди делают тон кожи более здоровым, что актуально в зрелом возрасте. Такая укладка востребована всегда, меняется только степень объемности. Сейчас многие девушки просят пряди у лица а-ля Мелания – то есть, объем только в зоне макушки, а не у лица.

Карла Бруни

Жена экс-президента Франции Николя Саркози, супермодель, певица

Карла имеет правильный овал лица, и в бытность супермоделью она носила разные прически и стрижки, благо ей идет абсолютно любая форма. Но позже, как и подобает парижанке и первой леди Франции, Карла стала носить челки “Биркин”. Это излюбленная тема француженок: минимум макияжа, максимум внимания к уходу и коже, каштановые и теплые медовые оттенки в волосах, как будто они выгорели на солнце. Парикмахеры явно старались не один час, но этого совсем не видно. Все, как любят французы, coiffer sans coiffeur – “укладка без парикмахерских рук”. И да, это кредо передовых мастеров и сегодня.

Брижит Макрон

Жена президента Франции Эммануэля Макрона

Помимо сплетен о разнице в возрасте с мужем, Брижит Макрон хватает обсуждений и относительно ее стиля. Однако сейчас его с уверенностью можно назвать элегантным и лаконичным. Брижит вообще умеет привлечь внимание к своим сильным сторонам. Для волос она выбрала градуированное каре с челкой в стиле “Биркин”. У первой леди Франции довольно вытянутое лицо, но стрижка круглой формы перетягивает внимание, и в итоге все взгляды прикованы к цвету и объему волос (вероятно, дополнительная роскошь там присутствует в виде накладных прядей). Парикмахеры часто пользуются этим приемом, когда нужно сбалансировать форму лица прической.