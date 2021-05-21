ГУЛАГ, покрытый сайдингом

Предложив заменить иностранных рабочих арестантами, директор ФСИН де-факто предложил возродить хорошо знакомую нашей стране тюремную практику.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников встретился с главой Магаданской области Сергеем Носовым и узнал от него, что на золотых приисках региона трудятся мигранты из Средней Азии. И что среднеазиатских золотодобытчиков в Магадане так много, что власти вынуждены организовывать для этих рабочих чартерные рейсы, чтобы они могли вернуться домой.

После встречи с магаданским губернатором директору ФСИН пришла в голову идея: заменить мигрантов «спецконтингентом» — осужденными, отбывающими наказание. Действительно, зачем завозить жителей других стран, когда можно построить общежития для арестантов — и пользоваться их трудом? Все мы помним, что

в СССР 100% золота, около 70% олова и 33% никеля добывались именно заключенными.

Генерал-лейтенант Калашников пошел и дальше: по-генеральски прямолинейно предложил использовать зэков и на стройках. Эта идея пришла ему в голову, когда он узнал о встрече президента РФ с руководителями Таджикистана и Узбекистана. «Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы, — прокомментировал он событие, — но мы в свою очередь реально готовы организовать <привлечение заключенных на стройки>. Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату».

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Свою инициативу директор ФСИН подкрепил цифрами: из 482 тысяч человек, которые находятся в «исправительных учреждениях», около 188 тысяч «имеют право на принудительные работы».

Озвучив свою инициативу, генерал Калашников то ли подзабыл, то ли специально умолчал тот факт, что принудительные работы — это наказание, которое может применяться к осужденным за преступления небольшой или средней тяжести. Это наказание осужденный отбывает в том регионе, где проживает, это закреплено в Уголовно-исполнительном кодексе. То есть укравшего мобильный телефон или мелкого хулигана, надебоширившего без тяжких последствий для потерпевших, нельзя отправлять ни на прииски Магадана, ни строить газопровод «Сила Сибири». Во всяком случае, пока нельзя. Но меня ничуть не удивит, если под инициативу Калашникова будут введены поправки в законодательство, и

«по личной просьбе» да «при письменном согласии» осужденного за незначительные преступления можно будет отправить в Магадан или в Сибирь.

Люди, приговоренные к исправительным работам, отбывают наказание в так называемых «исправительных центрах». Если инициатива Калашникова будет поддержана, то такие центры придется открыть и на золотых приисках, и на стройках. А дальше возникнет проблема наполняемости этих самых центров людьми соответствующей квалификации: на стройках все-таки нужны специалисты — крановщики, бульдозеристы, бетонщики, сварщики, каменщики… Но, как говорится, был бы крановщик — а статья найдется.

Ирек Муртазин

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