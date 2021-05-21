Сложная связь между индексом массы тела и болезнью Альцгеймера

Хотя ожирение в среднем возрасте связано с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, новые исследования показывают, что высокий индекс массы тела в более зрелом возрасте не обязательно увеличивает шансы на развитие болезни мозга.

В ходе исследования исследователи сравнили данные двух групп людей, у которых было диагностировано легкое когнитивное нарушение — половина из которых болезнь прогрессировала до Альцгеймера за 24 месяца, а другая половина, чье состояние не ухудшилось.

Исследователи сосредоточили внимание на двух факторах риска: индексе массы тела (ИМТ) и группе генетических вариантов, связанных с более высоким риском болезни Альцгеймера.

Их анализ показал, что более высокий генетический риск в сочетании с более низким ИМТ был связан с более высокой вероятностью прогрессирования болезни Альцгеймера, и что эта связь была наиболее сильной у мужчин.

Это открытие не предполагает, что людям следует рассматривать набор веса в более поздние годы в качестве профилактических мер — вместо этого исследователи предполагают, что более низкий ИМТ у этих пациентов, вероятно, был следствием нейродегенерации, прогрессирующего повреждения мозга, которое является признаком болезни Альцгеймера. Области мозга, пораженные болезнью Альцгеймера, также участвуют в контроле пищевого поведения и регуляции веса.

«Мы не хотим, чтобы люди думали, что они могут есть все, что захотят, из-за этой более низкой ассоциации ИМТ», — сказала старший автор исследования Джасмит Хейс, доцент кафедры психологии в Университете штата Огайо.

«Мы знаем, что поддержание здорового веса и здоровая диета чрезвычайно важны для снижения воспаления и окислительного стресса — это фактор риска, который можно изменить, и это то, что вы можете сделать, чтобы улучшить свою жизнь и предотвратить нейродегенеративные процессы. насколько возможно «, — сказала она. «Если вы начинаете замечать быструю потерю веса у пожилого человека, это на самом деле может быть отражением процесса потенциального нейродегенеративного заболевания».

Исследование было недавно опубликовано в Интернете в Журналы геронтологии: Серия А.

Предыдущие исследования обнаружили связь между ожирением и негативными когнитивными исходами, но у пожилых людей, близких к возрасту, в котором диагностируется болезнь Альцгеймера, результаты были неоднозначными, сказал Хейс. И хотя вариант гена, известного как APOE4, является самым сильным генетическим фактором риска болезни Альцгеймера, он объясняет лишь около 10-15% общего риска, сказала она.