Приложение для психического здоровья Wysa собрало 5,5 млн долларов на «эмоционально умный» ИИ

Достаточно сложно говорить с человеком о своих чувствах; Джо Аггарвал, основатель и генеральный директор Wysa, надеется, что вам будет легче довериться роботу. Или, говоря более конкретно, «эмоционально интеллектуальный» искусственный интеллект.

Wysa — это приложение для психического здоровья на основе искусственного интеллекта, разработанное Touchkin eServices, компанией Аггарвала, штаб-квартиры которой в настоящее время находятся в Бангалоре, Бостоне и Лондоне. Wysa — это что-то вроде чат-бота, который может отвечать словами подтверждения или проводить пользователя по одной из 150 различных терапевтических техник.

Wysa — второе предприятие Аггарвала. По ее словам, первой была компания по уходу за престарелыми, которая не смогла найти подходящего рынка. Аггарвал погрузилась в глубокую депрессию, из которой, по ее словам, в 2016 году родилась идея Wysa.

В марте Wysa стала одним из 17 приложений в Инвестиционная программа Google Ассистента, а в мае закрыл Серия А раунд финансирования в размере 5,5 млн долларов, возглавляемый бостонской компанией W Health Ventures, инвестиционной программой Google Assistant, pi Ventures и Kae Capital.

По словам Аггарвала, Wysa привлекла в общей сложности 9 миллионов долларов финансирования, а в компании 60 штатных сотрудников и около трех миллионов пользователей.

По ее словам, конечная цель — не диагностировать психические расстройства. Wysa в значительной степени нацелена на людей, которые просто хотят дать выход. По ее словам, большинство пользователей Wysa приезжают сюда, чтобы улучшить свой сон, беспокойство или отношения.

«Из 3 миллионов человек, использующих Wysa, мы обнаруживаем, что только около 10% действительно нуждаются в медицинском диагнозе», — говорит Аггарвал. Если разговоры пользователя с Wysa приравниваются к высоким баллам в традиционных опросниках депрессии, таких как PHQ-9 или опросник тревожного расстройства GAD-7 Wysa предложит поговорить с терапевтом.

Естественно, вам не нужно иметь клинический диагноз психического здоровья, чтобы получить пользу от терапии.

По словам Аггарвала, Wysa не предназначена быть заменой (еще предстоит увидеть, рассматривают ли пользователи ее как замену), а является дополнительным инструментом, с которым пользователь может взаимодействовать ежедневно.

«60 процентов людей, которые приходят и разговаривают с Wysa, должны чувствовать себя услышанными и одобренными, но если им даны методы самопомощи, они смогут работать над этим сами и почувствовать себя лучше», — продолжает Аггарвал.

По словам Аггарвала, подход Wysa был усовершенствован благодаря беседам с пользователями и консультациям терапевтов.

Например, во время разговора с пользователем Wysa сначала классифицирует их утверждения, а затем назначает тип терапии, например когнитивно-поведенческую терапию или терапию принятия и приверженности, на основе этих ответов. Затем он выбирает линию вопросов или терапевтическую технику, заранее написанную терапевтом, и начинает беседу с пользователем.

По словам Аггарвала, Wysa извлекла собственные идеи из более чем 100 миллионов разговоров, которые разворачивались таким образом.

«Возьмем, к примеру, ситуацию, когда вы злитесь на кого-то другого. Первоначально наши терапевты предлагали технику, называемую техникой пустого стула, когда вы пытаетесь взглянуть на это с точки зрения другого человека. Мы обнаружили, что когда человек чувствовал себя бессильным или возникали проблемы с доверием, например, подростки и родители, методы, которые давали терапевты, на самом деле не работали », — говорит она.

«10 000 человек сталкиваются с проблемами доверия, которые на самом деле отказываются выполнять упражнение с пустым стулом. Поэтому нам нужно найти другой способ помочь им. Эти идеи позволили построить компанию Wysa ».

Хотя Wysa была усовершенствована в этой области, исследовательские институты сыграли свою роль в постоянном развитии Wysa. Педиатры из Университета Цинциннати помогли разработать модуль специально нацелены на беспокойство по поводу COVID-19. Также продолжаются исследования способности Wysa помогать людям справляться с последствиями для психического здоровья хронической боли, артрита и диабета в Вашингтонском университете в Сент-Луисе и Университете Нью-Брансуика.

Тем не менее, Wysa провела несколько тестов в реальном мире. В 2020 году правительство Сингапура лицензировала Wysa и бесплатно предоставила услугу, чтобы помочь справиться с эмоциональными последствиями пандемии коронавируса. Wysa также предлагается через страховую компанию Aetna. в качестве дополнения в программу помощи сотрудникам Aetna.

Самая большая проблема, связанная с приложениями для психического здоровья, естественно, заключается в том, что они могут случайно вызвать инцидент или ошибочные признаки самоповреждения. Для решения этой проблемы Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предлагает определенные стандарты соответствия. Wysa соответствует требованиям NHS. Стандарт клинической безопасности DCB0129, то первое приложение для психического здоровья на основе ИИ чтобы заслужить награду.

Чтобы соответствовать этим рекомендациям, Wysa назначила сотрудника по клинической безопасности и должна была создать «пути эскалации» для людей, проявляющих признаки членовредительства.

Wysa, по словам Аггарвала, также предназначена для обозначения реакции на членовредительство, жестокое обращение, суицидальные мысли или травмы. Если ответы пользователя попадают в эти категории, Wysa предложит пользователю позвонить в экстренную службу.

В США приложение Wysa, которое может загрузить любой, говорит Аггарвал, подходит для Определение FDA обычного оздоровительного приложения или «устройства с низким уровнем риска». Это актуально, потому что во время пандемии FDA создали руководство для ускорения распространения эти приложения.

Тем не менее, Wysa не может полностью классифицировать ответ каждого человека. А 2018 г. BBC изучение, например, отметил, что приложение, похоже, не оценило серьезность предполагаемого сексуального контакта с несовершеннолетними. В ответ Wysa обновила приложение, чтобы обрабатывать больше случаев принудительного секса.

Аггарвал также отмечает, что Wysa содержит ручной список предложений, часто содержащих сленг, которые, как они знают, ИИ не улавливает и не классифицирует как вредные сам по себе. Они обновляются вручную, чтобы Wysa правильно реагировала. «Наше правило таково, что [the response] может быть 80%, уместно, но 0% срабатывания », — говорит она.

По словам Аггарвала, в ближайшем будущем наша цель — стать сервисом полного цикла. Вместо того, чтобы направлять пациентов, которым поставлен диагноз, в программы помощи сотрудникам (как это может делать партнерство Aetna) или к внешним терапевтам, Wysa стремится создать свою собственную сеть поставщиков психиатрических услуг.

С технической стороны они планируют расширение на испанский язык и начнут исследовать голосовую систему на основе рекомендаций Инвестиционного фонда Google Assistant.