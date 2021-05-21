Кличко заявил об отсутствии конфликта с Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у него нет конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, но периодически у них возникают обострения в отношениях.

«У меня нет конфликта с Владимиром Зеленским. У нас периодически возникают обострения. Первое, меня обвинили в том, что кто-то предлагал деньги главе Офиса президента (Андрею Богдану – ред.ВЗГЛЯД) за то, чтобы меня не уволили. Я попросил назвать фамилию этого человека. Информации – ноль. Второе обострение касалось флага. Перед (торжественным мероприятием – ред.ВЗГЛЯД) у меня был (советник главы офиса президента Михаил – ред.ВЗГЛЯД) Подоляк, я ему передал сценарий мероприятия и приглашение президенту. Но президент не пришел. Знаю, что то, что он не присутствовал, его разозлило», – цитирует РИА «Новости» Кличко.

По его словам, «политическую ревность» также вызвало заявление о закупке мэром вакцин от коронавируса для Киева.

В четверг Зеленский на пресс-конференции по итогам двух лет на должности главы государства заявил, что обыски у окружения мэра Киева Виталия Кличко проходят из-за краж из госбюджета. По словам Зеленского, Кличко постоянно ищет встречи, пишет ему и приходит в офис «без готовности президента с ним встретиться».

Ранее Зеленский заявил, что не считает мэра Киева Виталия Кличко своим конкурентом на выборах лидера страны.

Тем временем украинские силовики начали давление на киевского мэра Виталия Кличко. В кабинетах столичной администрации прошли обыски, оперативники наведались даже к соседям градоначальника. Формально речь идет о расследовании коррупции, но аналитики уверены – дело в президентских амбициях Кличко. На стороне Зеленского силовой блок, но у Кличко есть влиятельные покровители в США.

Отметим, что Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы шансы сторон в этой схватке.