Трансляции марафона «Новое знание» за два дня набрали 12 млн просмотров

В Москве продолжил работу просветительский Марафон «Новое Знание» – первое масштабное мероприятие Российского общества «Знание» в рамках его полной «перезагрузки», объявленной по инициативе президента РФ Владимира Путина. За два дня трансляции марафона набрали 12 млн просмотров.

В рамках марафона прошли две дискуссионные площадки, где с аудиторией марафона общались пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, предприниматель, изобретатель, основатель корпорации Space X Илон Маск, сооснователь компании Apple Computer Стив Возняк, а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Также на марафоне выступили вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко и мэр Москвы Сергей Собянин, Народный артист, ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, генеральный директор Mail.Ru Борис Добродеев и другие спикеры, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Обсуждались экологические проблемы, актуальные вопросы государственного управления, образования, научных исследований в перспективных для государства сферах и многие другие актуальные темы. На том, как сохранить историческую правду и бороться с проявлениями лженауки, подробно остановился помощник президента, зампред наблюдательного совета Российского общества «Знание» Владимир Мединский.

«Цель Марафона – придать новый импульс просветительской работе в России, поднять уровень наших проектов и при этом сделать их доступными для каждого человека в стране, – говорит генеральный директор Российского Общества «Знание» Максим Древаль. – Людям нужна достоверная и полезная информация. Потребность в ней испытывает и бизнес. И, безусловно, огромное значение имеет то, что эти проекты мотивируют людей на активное саморазвитие и личностный рост. Помогают им понять, что в современном мире успех приходит к тем, кто обладает широким кругозором, открыт для новых знаний и способен применить их на практике».