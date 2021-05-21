На улицах Твери засняли стадо лосей

Водитель автомобиля в Твери снял, как стадо лосей вышло из леса и перешло дорогу, животные зашли на огороженную забором площадку.

На кадрах, опубликованных в группе «Подслушано Тверь» в соцсети «Вконтакте» видно, как лоси один за другим переходят проезжую часть. Животные зашли на площадку, но остановились, когда путь им преградил забор. Куда дальше ушли лоси неизвестно. Видео было снято в половину пятого утра на Силикатке в Заволжском районе Твери.

Несколько дней назад Минприроды Тверской области предупредило автомобилистов о сезонной миграции животных «Большинство случаев ДТП с дикими животными фиксируется в вечерне-ночное и утреннее время, максимальные пики приходится на период с 23.00 до 2.00 и с 5.00 до 9.00. Животные выбегают на дорогу стремительно, и избежать столкновения порой бывает невозможно», – говорится в сообщении на сайте ведомства.