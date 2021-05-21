Доктор Мясников развеял мифы о полезных продуктах

Доктор Александр Мясников в эфире канала «Россия-1» развеял мифы о полезных продуктах питания. По его словам, некоторые из них могут приносить вред здоровью человека.

В первую очередь Мясников взялся оценивать пользу гематогена. По его словам, в популярных батончиках на сегодняшний день содержится только жир и сахар. Уже несколько десятков лет назад в данном продукте не присутствуеют полезные компоненты. Сейчас это просто вкусная конфета.

Также Мясников пояснил о недоказанной пользе свежевыжатого апельсинового сока. Несмотря на наличие большого количества витамина С и кальция, в напитке содержится очень много сахара. К тому же продукте без натуральной мякоти плода абсолютно нет клетчатки. Доктор считает, что для здоровья полезно есть апельсины в натуральном виде.

Творог не стоит путать с десертами, сделанными на его основе. Также медик не согласился с тем фактом, что манная каша является полезной, поскольку в ней присутствует множество крахмала. Мясников призвал вместо нее употреблять в пищу гречку или же овсянку.

Источник: ria.ru