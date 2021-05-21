Ученые обнаружили ещё два вида коронавируса, заражающих людей

Ученые из США обнаруживают все больше случаев заражения людей двумя новыми видами коронавируса. На малазийском острове Борнео необычный вариант поразил детей, контактировавших с разными животными, пишет популярный научный портал Science.

В Малайзии несколько лет назад были госпитализированы 8 детей с признаками коронавируса, который напоминал тот, что выявили у собак. До этого медики знали о существовании семи коронавирусов, заражающих людей. Последний из них оказался SARS-CoV-2. Определение нового вида патогена и случаи заражения могут привести к расширению круга членов вирусного семейства, являющихся очередной угрозой глобального масштаба. По словам вирусолога, представляющего Университет Айовы, Стэнли Перлмана, чем больше исследователи будут изучать это, тем больше будет проявлений межвидового перехода коронавирусов.

Ученые не обнаружили убедительных доказательств, что новые коронавирусы способны передаваться от человека к человеку. Вирус быстрее можно “получить” человеку от контакта с животным. Проанализировав полную геномную последовательность выявленного у малазийских больных вируса исследователи сделали новый вывод. В открытом коронавирусе сочетаются гены от четырех других патогенов. Речь идёт о двух ранее определенных собачьих коронавирусах, свином вирусе и одном коронавирусе, который заражает кошек, пишет медицинский журнал Clinical Infectious Diseases.

Эти данные указывают, что собачий коронавирус реплицируется в людях. Чтобы подтвердить данную гипотезу специалисты попытались вырастить патоген в опухолевых клетках собак, однако с человеческими клетками эксперимент пока не проводился. Новый коронавирус поразил только детей, поскольку у взрослого населения может быть иммунитет к нему, считает вирусолог Ральф Барич из Северной Каролины.

По мнению некоторых вирусологов, гонконгский коронавирус может создать угрозу глобальной пандемии. Вирус из Гаити от него отличается, поэтому медики будут изучать данные местных взрослых и детей в надежде обнаружить в их организме антитела. В случае подтверждения, что вирус может вызывать заболевания у людей, он будет внесен в категорию пандемической угрозы.

Проведенные исследования важны для изучения болезней животных и разработки коронавирусных вакцин для кошек и собак, чтобы избежать межвидовой передачи и инфицирования человека. Как отметил старший автор исследования малазийского вируса Грегори Грэй, представляющий Дьюкский университет, необходимо наблюдать за пациентами с пневмонией в тех областях, где наиболее распространен контакт человека с большими популяциями животных, включая рынки и фермы. Инфицирование человека происходит только после того, как вирус пройдет несколько этапов. Для большого распространения нужны годы, заключил доктор Грэй.

Источник: www.sciencemag.org