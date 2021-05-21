Ученые: Межзвездный объект Оумуамуа может быть фрагментом планеты

Ученые выдвинули гипотезу, касающуюся происхождения загадочного космического тела под названием Оумуамуа. Межзвездный объект, выявленный астрономами в 2017 году, может быть фрагментом похожей на Плутон планеты.

Исследователи долгое время пытаются разгадать тайну Оумуамуа. Огромный сигарообразный объект способен вращаться по трем осям и двигаться со скоростью 196 тысяч миль в час. Последние наблюдения позволили предположить, что “живой” астероид, как его называют, является частью планеты из другой Солнечной системы. К такому выводу пришли астрофизики из Школы исследования Земли и космоса Университета штата Аризона, Алан Джексон и Стивен Деш. Результаты были обнародованы на страницах Журнала геофизических исследований Американского геофизического союза.

После открытия странный межзвездный объект решили назвать “Оумуамуа”, что в переводе с тайского языка означает “посланник”. Изначально астрономы приняли его за комету, так как кометы могут быть выброшены из своей системы-хозяина с помощью гравитационных колебаний. Однако сухой, каменистый красноватый продолговатый объект, толщиной с трехэтажное здание, не имел кометного хвоста. Кувыркающееся движение Оумуамуа не могли никак объяснить. У некоторых ученых были версии, что космическое тело представляет собой разновидность инопланетного зонда.

В ходе исследования была создана виртуальная копия 45-метрового Оумуамуа, при этом учитывались форма, размеры и блеск космической “сигары”. Он мог оторваться от родительской планеты около 500 млн лет назад из-за мощного удара и отправиться в Солнечную из другой звездной системы. Оумуамуа может путешествовать по просторам космоса благодаря испарениям веществ из хвостовой зоны. По подсчетам астрофизиков, столкновение Оумуамуа с Солнцем привело к тому, что он потерял до 95% своей массы.



По словам экспертов, никаких доказательств о том, что сигарообразный объект является какой-нибудь инопланетной технологией, как считает профессор из Гарвардского университета, Ави Лоеб, нет. В науке не стоит делать поспешных выводов, отметил Стивен Деш. Астрофизикам потребовалось два или три года, чтобы сделать вывод: Оумуамуа – это кусок азотного льда. Вместе с этим нельзя сказать, что исследователи уже исчерпали все естественные объяснения.

Оумуамуа оказался для ученых уникальным способом в изучении объекта, находящегося за пределами Солнечной системы. Получение большего количества данных о таинственном Оумуамуа, пропавшего из поля зрения в декабре 2017 года, позволит пролить больше света на состав и происхождение других планетных систем. До недавнего времени не было возможности узнать, существуют ли в других звездных системах подобные Плутону планеты, но теперь астрономы смогли увидеть мимо Земли часть одного прохода, заключил астрофизик Деш.

Источник: edition.cnn.com