Президент клуба, который заявлял о “системном беспределе” в украинском футболе, дисквалифицирован на пять лет

Поводом для дисквалификации стало поведение Гельзина в перерыве и после матча “Олимпик” – “Шахтер” (Донецк), который состоялся 6 марта. Президент клуба дважды врывался в судейскую комнату, а также выругался во время флеш-интервью в адрес главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи после незасчитанного гола “Олимпика”.

“КДК УАФ принял решение применить к Гельзину санкцию в виде запрета осуществлять любую футбольную деятельность сроком на пять лет. Плюс пять лет условно (с исправительным сроком два года. – “ГОРДОН”), а также наложил финансовый штраф в размере 250 тыс. грн”, – сказал Грищенко.

Он отметил, что решение КДК УАФ может быть оспорено в апелляционном комитете УАФ, а после этого – в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

Контекст:

В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги “Шахтер” победил “Олимпик” со счетом 1:0. На 38-й минуте матча игрок “Олимпика”, камерунец Тадеус Нкенг отправил мяч в сетку ворот “Шахтера”, но арбитр встречи Юрий Иванов после просмотра системы видеоповторов VAR гол отменил. Видео момента 6 марта опубликовано на YouTube-странице телеканалов “Футбол 1, 2, 3”.

После незасчитанного гола его команды, по окончании матча Гельзин прервал флеш-интервью тогдашнего главного тренера “Олимпика” Юрия Калитвинцева и выругался в прямом эфире в адрес Лучи.

8 марта Гельзин сообщил об угрозах в его адрес со стороны Лучи, заявив, что “в украинский футбол вернулся системный беспредел”.

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