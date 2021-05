Сыновья и брат принцессы Дианы высказались в связи с окончанием расследования обстоятельств ее скандального интервью BBC

В отчете говорится, что принцесса Диана, поверив фальшивым чекам, якобы свидетельствующим о том, что люди из окружения королевской семьи за деньги передают СМИ информацию о ее личной жизни, рассказала о своем романе с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом и на тот момент любовнице принца Чарльза Камилле Паркер-Боулз.

Реагируя на результаты расследования, принц Уильям 20 мая обнародовал на официальной странице в Twitter видеообращение, заявив, что после этого интервью мать жила в постоянном страхе. Самым досадным он назвал то, что она так и не узнает правды.

“Интервью ухудшило отношения между моими родителями и навредило многим другим людям”, – подчеркнул принц Уильям.

Принц Гарри также отреагировал на результаты расследования. Текст его заявления обнародован на сайте Royal Central. Он заявил, что “неэтичные методы работы журналистов в итоге лишили его мать жизни”.

“Меня беспокоит, что подобные и даже более ужасные практики по-прежнему распространены сегодня. Разговор не сводится к конкретному изданию, агентству или одной публикации”, – отметил принц Гарри.

Младший брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер 20 мая опубликовал в Twitter архивный снимок, на котором они с сестрой, будущей принцессой Дианой, запечатлены детьми.

“Некоторые долги возвращаются слишком долго”, – подписал он фото.

ВВС отмечает, что в связи ситуацией возвращает все награды, полученные за интервью, в том числе награду TV Bafta (1996).

Контекст:

Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года в 20-летнем возрасте. В браке у пары родилось двое детей: принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984).

Башир записал интервью с ней в 1995 году в Кенсингтонском дворце. Оно вышло в эфире еженедельной программы “Панорама” на BBС и стало сенсацией, так как в нем принцесса Диана впервые рассказала о разногласиях в Букингемском дворце. Тогда интервью посмотрело около 23 млн зрителей, а спустя месяц королева Елизавета II посоветовала принцу Чарльзу и принцессе Диане расстаться. В августе 1996 года супругов развели.

После выхода интервью появилась информация, что принцесса Диана согласилась на этот разговор из-за манипуляций корреспондента. Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года. Автомобиль, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.

Полгода назад компания ВВС заказала независимое расследование, результаты которого стали известны 20 мая 2021 года.

Башир уволился с телеканала в 1999 году, устроившись на работу на ITV. Затем он работал на американских каналах ABC и NBC. В 2016 году вернулся на ВВС, заняв пост гендиректора корпорации. На минувшей неделе он уволился, сославшись на проблемы с сердцем.

