Шмыгаль назначил временного главу “Укравтодора”

И.о. главы “Укравтодора” стал первый замглавы ведомства Евгений Кузькин.

Кузькин работает в Госагентстве с ноября 2019 года, он сначала занимал должность руководителя департамента планово-финансовой деятельности, в июне 2020-го был назначен заместителем главы “Укравтодора”, сообщала пресс-служба агентства в Facebook. До этого работал в Министерстве финансов.

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/2583791735054061

Контекст:

Предыдущий глава “Укравтодора” Александр Кубраков 20 мая был назначен новым министром инфраструктуры Украины.

На посту министра инфраструктуры Кубраков сменил Владислава Криклия, которого парламент 18 мая отправил в отставку.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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