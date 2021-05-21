 

Шмыгаль назначил временного главу “Укравтодора”

21.05.2021, 20:08, Новости дня
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И.о. главы “Укравтодора” стал первый замглавы ведомства Евгений Кузькин. 

Кузькин работает в Госагентстве с ноября 2019 года, он сначала занимал должность руководителя департамента планово-финансовой деятельности, в июне 2020-го был назначен заместителем главы “Укравтодора”, сообщала пресс-служба агентства в Facebook. До этого работал в Министерстве финансов. 

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/2583791735054061

Контекст:

Предыдущий глава “Укравтодора” Александр Кубраков 20 мая был назначен новым министром инфраструктуры Украины. 

На посту министра инфраструктуры Кубраков сменил Владислава Криклия, которого парламент 18 мая отправил в отставку.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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